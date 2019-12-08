وطن النهار

انطلقت في مدينة ساو باولو البرازيلية فعاليات (ايام ثقافية كويتية في البرازيل) التي تنظمها القنصلية الكويتية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بغية تعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين، وذلك مساء الخميس الماضي بحفل موسيقي قدمته فرقة التخت العربي بقيادة المايسترو د. ايوب خضر في حين اهدى سفير الكويت لدى البرازيل ناصر المطيري وزير الثقافة البرازيلي كتاب (محمديات) الذي يتضمن محتوى فني من تصميم المؤلف فريد العلي.

ويتخلل الايام الثقافية التي تستمر خمسة ايام فعاليات تعرف الشعب البرازيلي على الجوانب الثقافية والحضارية وكذلك الفلكلور الشعبي الكويتي انطلاقا من الحرص على تعزيز التقارب والتآلف بين الامم.

ويعتبر هذا الاسبوع اول نشاط ثقافي كويتي في البرازيل منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1968. وتأتي فعاليات الاسبوع بالتعاون مع سفارة الكويت والغرفة التجارية العربية بالبرازيل ووزارة الثقافة هناك وتتضمن معارض فنية تنطلق مساء اليوم بمعرض التصوير الفوتوغرافي عن دولة الكويت للفنان حامد العميري و(المخطوطات) للفنان فريد العلي و(التحف الكويتية القديمة) لعضو فريق (اكسبو 966 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين) حسين القلاف. وتأتي مشاركة (الوطني للثقافة) ضمن تبادل الانشطة الثقافية وتقوية اواصر المحبة بين الشعبين الكويتي والبرازيلي علما بأن هذه اول زيارة رسمية ثقافية كويتية للبرازيل تفعيلا للاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين.

