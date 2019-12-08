وطن النهار

اكدت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، ان الوزارة مازالت مستمرة في التوقف عن تلقي طلبات مشروع سداد الدية لحين اعتماد الضوابط الجديدة التي ستنظم جمع التبرعات لصالح سداد الدية على ان يكون الجمع لصالح حالات داخل الكويت فقط.

وقالت الهاجري في تصريح صحافي انه استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 607 لسنة 2019 فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الاجراءات والضوابط لتقنين جمع التبرعات لصالح مشروع سداد الدية والتعويضات المرتبطة بها برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارة العدل والاوقاف والداخلية والخارجية والمالية بالاضافة الى عضوية ممثلين عن وحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي وبلدية الكويت.

واكدت انه وفقا للضوابط الجديدة التي ستعتمدها اللجنة المعنية فان وزارة الشؤون الاجتماعية لن يكون من اختصاصاتها متابعة مشاريع سداد الدية خارج الكويت لكنها تنسق مع الجهات المشاركة معها في اللجنة لاحالة اي مخالفات للقوانين والقرارات المنظمة لها الى جهات الاختصاص تحقيقا للصالح العام.

وأضافت انه ومن منطلق التزام الوزارة بتنفيذ القانون الصادر عام 1959 بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة والقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وقرارات مجلس الوزراء واللوائح ذات الصلة فان الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة تلك القوانين بالتنسيق مع جهات الاختصاص بهدف حماية العمل الخيري حرصا على تحقيق المصلحة العامة.

