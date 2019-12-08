وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية عبد العزيز المطيري، أهمية دور أنشطة قطاع الرعاية التي تكمن في توطيد العلاقة بين القطاع واداراتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التطوعية الكويتية والجمعيات الخيرية بهدف توسيع المشاركة المجتمعية لذوي الفئات الخاصة.

وأشاد المطيري خلال حفل «الكويت تستاهل» الذي نظمته ادارة الانشطة والاعلام بقطاع الرعاية الاجتماعية تحت رعاية وكيل الوزارة السيد عبد العزيز شعيب لتكريم المؤسسات والجمعيات التطوعية المشاركة، أشاد بالدور المميز والفعال الذي يقوم به ادارة الانشطة والاعلام بقطاع الرعايا لابراز ما يقدمة هذا القطاع الانساني من خدمات لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

واعرب عن شكره لجميع المشاركين في فعاليات وأنشطة دور الرعاية الاجتماعية وتقديم المؤسسات والجمعيات التطوعية الدعم والمساندة لدور الرعاية وابراز الدور المنوط بهذه الادارة لتفعيل وابراز ما تقدمة دور الرعاية الاجتماعية من خدمات لجميع النزلاء من اصحاب الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، عبرت مدير ادارة الانشطة والاعلام فوزية الملحم، عن شكرها لوكيل الشؤون عبدالعزيز شعيب على رعايته واهتمامه بما تقدمه الادارة وقطاع الرعاية من حرص وتعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات التطوعية الحكومية والأهلية لدعم قطاع الرعاية في جميع المناسبات والفعاليات.

وشكرت الوكيل المساعد للقطاع بالانابة عبد العزيز ساري المطيري وجميع المشاركين لانجاح فعاليات هذه الاحتفالية، مشيدة بجهود واخلاص جميع منتسبي الادارة وتعزيزهم للدور الحقيقي للمشاركة المجتمعية من خلال التواصل وتنظيم أنشطة وفعاليات متعددة في جميع المناسبات لنزلاء دور الرعاية بالمشاركة مع ادارات القطاع المختلفة، ما كان له الاثر الاكبر في دمج اصحاب الفئات الخاصة في المجتمع وتعظيم دور العمل التطوعي.

