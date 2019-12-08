وطن النهار

مدريد: «كونا»: ذكر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة ان الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر مدريد لتغير المناخ يسعى بالتنسيق مع المجموعات الإقليمية لتخفيف الالتزامات الدولية التي سيتم تطبيقها بدءا من 2020 وتضمين مبادئ العدالة والمرونة والمسؤولية التاريخية في تنفيذ اتفاقيات باريس. وقال مدير إدارة جودة الهواء بالهيئة العامة للبيئة المهندس شريف الخياط نائب رئيس وفد الكويت المشارك في مؤتمر الأطراف ال25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 25) في تصريح خاص لـ (كونا) ان الدورة الحالية للمفاوضات ستشهد على مدى أسبوعين جولات من المناقشات لإقرار المبادئ التوجيهية لتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ. وأوضح ان هذا ما يطلق عليه (برنامج عمل اتفاق باريس) لافتا إلى انه محل خلاف بين الدول النامية والدول المتقدمة في تفسير النصوص القانونية الواردة في اتفاق باريس للمناخ الذي تم اقراره عام 2015 إذ تحاول الدول المتقدمة فرض التزامات متساوية على جميع دول العالم وإلغاء مبدأ التباين بين الدول النامية والدول المتقدمة. وذكر الخياط ان بعض المبادئ التوجيهية لعناصر اتفاق باريس للمناخ تم اعتمادها في مؤتمر الأطراف ال24 الذي انعقد العام الماضي في جمهورية بولندا لافتا في هذا السياق الى ان مؤتمر مدريد يعد استكمالا لما تبقى من مبادئ توجيهية وارشادية لبعض العناصر التي لم تتمكن الدول من الاتفاق عليها، مشيراً إلى ان من أهم تلك المواد المادة السادسة من اتفاق باريس الخاصة بآليات التخفيف ودعم التنمية المستدامة.