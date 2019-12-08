وطن النهار

حول ما اثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام «هيئة الاتصالات» بابرام عقد دون أخذ موافقة «ديوان المحاسبة» اوضحت الهيئة أن ديوان المحاسبة سجل مخالفة اجرائية وليست مالية على الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عام 2015-2016 وهي المخالفة الوحيدة منذ انشاء الهيئة سنة 2014.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تعاقدت مع احدى شركات العقار لاستئجار مقر للهيئة من ثلاثة أدوار لمدة سنة، دون أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، حيث إنه بناء على قانون ديوان المحاسبة يعتبر هذا خطأ في اجراءات التعاقد ما يستدعي المخالفة كما نصت المادة رقم (13) من قانونه والتي نصت على تخضع لرقابة الديوان المسبقة. المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، اذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مئة ألف دينار فأكثر، وحيث إن الهيئة صححت الخطأ بما استرشدها له الديوان في حينه وان الاجراء الذي اتخذته الهيئة لتصحيح المخالفة هو عمل تحقيق بالواقعة وتوقيع الجزاء على المسؤول المتسبب بتلك المخالفة والمتمثلة في عدم الرجوع الى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة المسبقة على ابرام العقد.

وأكد البيان أن المخالفة كانت تتعلق بالمادة رقم «13» من القانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة التي تنص على الموافقات السابقة ولم تكن بسبب وجود ثغرة تشريعية،أو مخالفة مالية و تم اخطار الديوان بالاجراء المتخذ ولم يعقب الديوان بعد الاخطار كما ان ديوان المحاسبة قد وافق لاحقا على تمديد العقد الامر الذي يؤكد على عدم وجود اي مخالفات مالية.

واشارت الهيئة في بيانها الى التزامها بجميع اشتراطات الجهات الرقابية وتتعامل بشفافية في جميع اجراءاتها وأن ماتم نشره عبارة عن اجابة على سؤال برلماني تقدم به النائب الفاضل طلال الجلال وتمت الاجابة عليه بشفافية تامة، وتتمنى الهيئة من الجميع تحري الدقة في نشر المعلومات لعدم اللبس والتخمين والله ولي التوفيق.

