وطن النهار

كشف مدير مشروع شرق تيماء م. بدر الذايدي عن بلوغ نسبة إنجاز أعمال المشروع اكثر من 58 %، لافتا الى ان الأعمال التي تشمل إنجاز 509 بيوت والطرق وشبكات البنى التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة و9 محطات كهرباء متقدمة عن الجدول الزمني المقرر.

واضاف في تصريح لـ «النهار» ان تصميم البيت حرص على الاستغلال الأمثل للمساحات حيث تبلغ مساحة أرض البيت الواحد 300 م2 ومساحة البناء 425 م2 فيما يتكون البيت الحكومي من طابقين حيث يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 دورات مياه أما الطابق الأول فيضم عدد 4 غرف نوم وصالة معيشة و4 دورات مياه.

وبين ان المشروع يمتاز بتصميم معماري الى جانب استخدام الرخام العماني ذي الجودة العالية والشكل الأجمل وتوفير 5 مواقف سيارات أمام كل منزل، حيث من المتوقع ان يستهدف المشروع قرابة الـ 1800 مواطن ويحتوي المشروع على مسجد محلي ومجموعة محلات تجارية و9 محطات كهرباء فرعية وسكن للإمام والمؤذن ومواقف سيارات للمباني الخدمية العامة.

وذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتابع باهتمام بالغ اعمال المشروع وتقدم الاعمال فيه وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات ان وجدت لضمان تقدم نسب الإنجاز الفعلية وفق العقد المبرم مع المتعهد لضمان جودة الأعمال، مبينا ان اجمالي العمالة والجهاز الفني بالمشروع بلغ عددهم 2023 فردا ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في ديسمبر 2020 حسب العقد المبرم بين المؤسسة والمتعهد وان قيمة المشروع بلغت 46 مليونا و63 ألف دينار تقريبا.

