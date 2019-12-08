وطن النهار

استكمالا للحملات الميدانية المكثفة التي تنفذها اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ والتي يترأسها مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ومتابعة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار كشف مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه بأنه قد تم قطع التيار الكهربائي عن 18 عقارا مخالفا من قبل فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية، مضيفاً أنه قد تم رفع 36 دربا من النفايات، 15 دربا من الاطارات المستعملة وارسالها لموقع الحجز بالسالمي فضلا عن مصادرة حمولة 4 لوريات من الخضراوات والفواكه من الاسواق العشوائية وحمولة 6 دروب من السكراب وارسالها لموقع الحجز من قبل الفرق الرقابية بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق.

واكد بأن الفريق الرقابي في ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية قام بإغلاق 12 محلاً منها سوق مركزي تم انشاؤه من المواد الخفيفة عبارة عن «كيربي» على مساحة تقدر بـــ700 متر مربع بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية الى جانب تحرير 7 مخالفات فتح وادارة محل قبل موافقة البلدية لمحال مخالفة وجار رفع طلب غلق لهم فضلا عن إزالة 22 مظلة تجارية ومقامة على أملاك الدولة وازالة 15 حاجزا أرضيا من قبل الفريق الرقابي بقسم ازالة المخالفات.

ولفت صرخوه الى أن الفريق الرقابي بقسم متابعة المخالفات الهندسية وجه 13 انذاراً لــ13 عقاراً مخالفاً لوجود مخالفات بناء وجار استكمال الاجراءات القانونية وصولاً لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء مؤكدا بأنه تم تحرير 7 مخالفات لعمالة مخالفة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وجار استكمال الاجراءات القانونية وصولاً للابعاد الاداري.

