وطن النهار

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية عن إطلاق مسابقة «الصقار الصغير الملواح»، والتي تقام هذا العام للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان.

وقالت اللجنة في تصريح صحافي إن إطلاق تلك المسابقة جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة تشجيع ودعم الهوايات الشبابية التي تحاكي الموروث الشعبي. وذكرت أن المسابقة ستنطلق في الثالث من شهر يناير المقبل، وشروط المشاركة أن يكون عمر المتسابق من 9 إلى 14 عاما، ونوع الطير «شاهين تبع» فقط، وألا يزيد طوله عن 14 أنش، مع تحضير الطيور الساعة الثانية عشرة ظهرا بنفس يوم السباق، ومسافة طول ميدان السباق 520 مترا، لافتة إلى أن عملية التسجيل تتم في القرية التراثية، وهناك جوائز قيمة ستقدم للخمسة الفائزين الأوائل فقط. من جانب آخر تواصلت فعاليات قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية لروادها، حيث أقيمت برامج ومسابقات وجوائز، فيما استمرت منافسات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في مسابقة الأغنام، حيث فاز متسابقون كويتيون وخليجيون بعدة مسابقات بينها فئة الفحل العارض الأربش، فيما أعلنت عن حكام مسابقات الإبل بكل فئاتها، والتي ستنطلق في الثاني من الشهر المقبل، وتتضمن السباقات جوائز قيمة من السيارات والمبالغ النقدية.

