وطن النهار

بروكسل- «كونا»: أكد مسؤولون من بلجيكا والكويت أن التعاون بين هيئة ميناء أنتويرب البلجيكي ومؤسسة الموانئ الكويتية قوي ومتزايد ومتسع مشيرين إلى وجود إمكانات لمزيد من النمو والتعاون الثنائي. جاء ذلك خلال حفل ختام دورة تدريبية دولية استمرت أسبوعين حول تطوير وتسويق أعمال الموانئ في مدينة أنتويرب البلجيكية مساء الجمعة الماضي. وشارك 15 مندوبا من مؤسسة الموانئ الكويتية في الدورة التدريبة الدولية التي عقدت خلال الفترة من 25 نوفمبر الماضي وحتى السادس من ديسمبر الحالي. وقال سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي لـ«كونا» على هامش مشاركته في الحفل «إن حضورنا يهدف إلى تقديم الدعم للمشاركين من مؤسسة الموانئ الكويتية في الدورة التدريبة المكثفة والمثمرة التي استمرت أسبوعين في أنتويرب التي لديها واحد من أفضل الموانئ في العالم»، مضيفا أن المشاركين يمثلون مختلف أقسام وقطاعات المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تقيمها المؤسسة بالتعاون مع ميناء أنتويرب. وأشاد السفير البديوي بجهود المدير العام لهيئة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله الصباح لقيامه بهذا البرنامج التدريبي وتطوير العلاقات «الرائعة» بين موانئ البلدين، مؤكدا أن سفارة الكويت في بلجيكا حريصة على دعم جميع أنواع أنشطة وزيارات الوفود الكويتية بهدف تعزيز العلاقات مع بلجيكا. من جانبه، قال العضو المنتدب لمركز أنتويرب للتدريب بالميناء البلجيكي كريستوف ووترشوت إن الدورة «خطوة رئيسية في تعاوننا مع مؤسسة الموانئ الكويتية حيث أطلقنا قبل عامين تعاوننا الثنائي بمشاركة الشيخ يوسف عبدالله الصباح في ندوة عقدت هنا في أنتويرب». وقال ووترشوت في تصريح لـ (كونا) إن «لدينا تبادلا وتعاونا جيدين للغاية بين مؤسسة الموانئ الكويتية ومركزنا التدريبي». وأضاف «كان لدينا 15 مشاركا هذه المرة.. وفي وقت سابق من هذا العام شارك عشرة اشخاص آخرين من الكويت»، مؤكدا أن «هناك الكثير من الإمكانات للنمو والتعاون بين بعضنا.. هناك الكثير من الإمكانات لمزيد من التدفقات في التجارة بين البلدين». من جانبها، قالت مديرة الاعلام والعلاقات العامة بمؤسسة الموانئ الكويتية طيبة الشطي إن 15 موظفا من مختلف القطاعات والأقسام بالمؤسسة شاركوا في هذه الدورة.