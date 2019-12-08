وطن النهار

قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية د. عبدالله البدر ان أدوية مرض السكري الثلاثة التي تم سحبها في سنغافورة مؤخرا غير مسجلة وليست موجودة في الكويت ولا علاقة لها بالأدوية المتداولة محليا.

واضاف د. البدر لـ «كونا» امس ان قطاع الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة يقوم بكل ما بوسعه للتأكد من خلو الأدوية المتداولة في الكويت من أي شوائب غير آمنة حفاظا على سلامة وصحة المرضى.

واوضح ان هذا الاعلان يأتي تماشيا مع الخطوات التي تتخذها إدارة الغذاء والدواء الأميركية USFDA وهيئة الأدوية الأوروبية EMA وغيرها من الإدارات والهيئات الرقابية العالمية بعد بيان أصدرته هيئة العلوم الصحية السنغافورية HSA بوجود شوائب مسرطنة في بعض أدوية مرضى السكري. واشار الى ان (الصحة) متمثلة بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تقوم بمسح كامل على جميع الأدوية للتأكد من خلوها من أي شوائب غير آمنة قد تشكل خطرا على صحة المرضى، لافتا الى أن أخذ عينات عشوائية من الأدوية المسجلة والمتداولة في الكويت إجراء مهم يضمن سلامة الأدوية بشكل عام.

ولفت الى ان بيان هيئة العلوم الصحية السنغافورية ذكر انه تم سحب ثلاثة أدوية من الميتفورمين من أصل 46 دواء مصرحا به ومتداولا في سنغافورة.

