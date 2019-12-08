وطن النهار

أكد وزير الصحة د. باسل الصباح ان المؤتمر الوطني الأول لجمعية طب الأسنان الكويتية بما تضمنه أنشطته من محاضرات ومناقشات علمية حرة يعد أحد الروافد الخصبة المهمة لتطوير وتحديث سياسات وبرتوكولات الرعاية الصحية بما يتفق مع الطموح وأحدث المستجدات العالمية والمستوى المتميز لأطباء الأسنان الذين يزيد عددهم عن 5200 طبيب الذين نعتز بهم وبأدائهم المهني المخلص والمتجرد بجميع المواقع، مؤكدا أنهم يمثلون إحدى الركائز الأساسية للنظام الصحي بالكويت.

جاء هذا في كلمة للوزير خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الأول لجمعية أطباء الأسنان الذي استمر لثلاثة أيام واختتم أعماله أمس، ولفت الوزير في كلمته الى ان وزارة الصحة ستعمل من جانبها على الاستفادة من توصيات المؤتمر للتطوير المستمر لجودة الآداء وتحقيق المزيد من الانجازات بقطاع طب الأسنان بتخصصاته المختلفة.

وقال «ان المؤتمر يجسد التزام مجلس ادارة جمعية طب الأسنان الكويتية بمسؤوليتها الوطنية والمهنية والانسانية من خلال الحرص على متابعة المستجدات العالمية وتطوير المهارات لأطباء الأسنان، وقدم الشكر لمجلس ادارة جمعية أطباء الأسنان الكويتية واللجان المنظمة للمؤتمر على هذه المبادرة الايجابية وما بذلوه ويبذلونه من جهود مخلصة للدعم المستمر لقدرات النظام الصحي والمشاركة الايجابية كشركاء رئيسين لوزارة الصحة تعتز بهم».

وأضاف «أثق أنكم تدركون التحديات التي تواجه النظم الصحية بجميع أنحاء العالم ومن بينها النظام الصحي بالكويت وانكم ستواصلون العطاء والمشاركة بالفكر والجهد المخلص لمجابهة تلك التحديات كشركاء رئيسين في مسيرة التقدم نحو بلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ومن أجل تحقيق رؤية كويت المستقبل 2035 والتي تمثل الصحة ركيزتها الرئيسة».

حسن التنظيم

من جانبه، ثمن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب الأسنان د. مشعل الكندري ما تقدمه جمعية أطباء الأسنان الكويتية من مساهمة فعالة في النشاط العلمي للوقوف على أحدث المستجدات العلمية والتقنية العالمية بمجال طب الأسنان، مؤكداً على الثقة بما تتعهده الجمعية دائما من حسن التنظيم والاعداد

وأعرب الكندري عن تقديره لما تتبناه الجمعية وتبذله من أجل رفعة مهنة طب الأسنان والعاملين بها ومشاركتها الفعالة بالاقتراح والرأي والمشورة مع وزارة الصحة متمثلة في ادارة طب الأسنان في هذا الصدد. وقال «بعد ان شرفت بتولي منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الأسنان فانني أتعهد بمزيد من التعاون والمشاركة مع اخواني أعضاء الجمعية من أجل رفعة مهنة طب الأسنان ودعم العاملين بها وتقديم خدمة صحية متميزة تليق بمكانة الكويت».

وأضاف «ان مسيرة تطور قطاع طب الأسنان في الكويت مدعاة للفخر والتقدير والاحترام لأجيال سبقتنا بالجهد والعمل والمسؤولية ونحن نثمن ما بذلوه من مساهمة جليلة في تطوير هذا القطاع دعما لرفعة الوطن وخدمة مواطنيه، منوها انه اصبح بالكويت جيل وطني من شباب الأطباء الواعد المؤهل علميا وعمليا لتحمل هذه المسؤولية، وانا على ثقة بما يملكه هذا الجيل من قدرات وعزم لاحداث طفرة نوعية في سبيل تطوير هذا القطاع برؤية حديثة تواكب هذا العصر ويسعدني ان اكون مشاركاً لهذا الجيل الطموح في تحقيق هذا الهدف، لافتا ان تطوير خدمات طب الأسنان ضمن الخطة العامة لوزارة الصحة للحصول على رضى متلقيها وهو الهدف الأساس الذي نسعى له بالتخطيط والجهد والعمل الجماعي.

من جانبه، قال رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د. محمد دشتي «يعد المؤتمر هو أول مؤتمر محلي من نوعه، وحرصنا أن يتميز بالشمولية، حيث نغطي من خلال المؤتمر كل ما توصل اليه طب الأسنان من بروتوكولات وأبحاث علمية وتصنيفات جديدة لتغطية وتطوير هذا القطاع في الكويت، لافتا ان هناك العديد من النقاط التي سيتم تناولها بالمؤتمر في كل تخصصات طب الأسنان السبعة.

وأشار الى ان عدد أطباء الأسنان الذين شاركوا بالمؤتمر تجاوز ألف طبيب ومازال التسجيل مستمراً خلال المؤتمر، الذي استمرت أنشطته على مدى ثلاثة أيام وتطرق الى كل ما هو جديد في قطاع طب الأسنان وآخر ما توصلت اليه البروتوكولات العالمية من أبحاث من خلال عدد من المحاضرات تجاوز 30 محاضرة».

وأكد ان المؤتمر صنف ضمن نظام التعليم الطبي المستمر عبر منح المشارك 24 نقطة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وكذلك 21 نقطة من قبل الجمعية الأميركية لطب الأسنان.

