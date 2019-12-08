وطن النهار

برعاية وحضور عميد كلية التربية الأساسية أ.د فريح العنزي وبحضور ا.د عبدالحكيم الصغير عميد كلية الصحية نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية حفل استقبال على شرف المدربين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احتفاء بانضمامهم للجسد التدريبي داخل قطاع الكليات، وصاحب الحفل لقاء مفتوح بين عميد الكلية، ورئيس الرابطة م. وائل المطوع وبين المدربين الجدد، واقيم صباح الخميس الماضي على مسرح كلية التربية الاساسية بالعارضية، وتم خلال اللقاء الرد على استفساراتهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم الوظيفية وتوضيح العديد من الأمور التي تخص مسيرتهم المهنية.

بداية رحب رئيس الرابطة المستشار م. وائل المطوع بالمدربين الجدد، داعياً الله لهم التوفيق في حياتهم المهنية والعملية الجديدة بالتطبيقي، كما توجه بشكره وتقديره لعميد الكلية أ.د فريح العنزي لتواجده بين إخوانه المدربين، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الحفل التواصل بين المدربين وبين عمادة الكلية في أجواء اخوية وللتعرف على اللوائح الخاصة بهم والإجابة عن استفساراتهم ومعرفة مقترحاتهم.

وزف المطوع خلال اللقاء بشرى الانتهاء من لائحة الترقيات الجديدة الخاصة بالمدربين وفي انتظار اقرارها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كما أضاف المطوع ان موضوع نصاب مدربي مكتب التربية العملية اصبح في أيدٍ امينة وهو راعي الحفل أ. د فريح العنزي ودعا زملاءه المدربين بعدم التردد في مراجعة الرابطة في حال واجهتهم أي صعوبات.

بدوره هنأ عميد كلية التربية الأساسية أ.د فريح العنزي المدربين الجدد في الكلية لانضمامهم للعمل ، داعياً إياهم لبذل الجهود لإبراز الصورة الايجابية للكلية والاسهام في تطوير العملية التعليمية والأكاديمية بها.

واختتم د. العنزي كلمته بالتأكيد على أهمية تعديل عدد من اللوائح والقرارات الخاصة بالمدربين للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدا أنه سوف يتبنى أي مقترح يسهم في تطوير المدربين والحفاظ على جميع حقوقهم.

من جانبه دعا عميد كلية العلوم الصحية ورئيس لجنة ترقيات المدربين د. عبدالحكيم الصغير دعا المدربين إلى التقدم للحصول على ترقياتهم، مشيراً إلى ان ترقيات مدربين لا تحتاج إلى أمور صعبة، وأنها تحتاج إلى بحث علمي واحد بالنسبة لمدرب متخصص ب وأ بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الدورات.

ورحب رئيس قسم التربية العملية أ. شعيفان الرشيدي بالمدربين الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم الجديد، موضحا أن قسم التربية العملية به عدد كبير من المدربين الذين يسهمون في العمل بجميع الأقسام العلمية.

كما رحب م.احمد العلوان الشمري امين سر الرابطة بالحضور مطمئنا المدربين ان العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من المقر الجديد للرابطة مؤكدا انه سيكون نقلة نوعية في تقديم الخدمات لمنتسبي الرابطة.

وأعقب اللقاء حفل غداء على شرف الحضور بأجواء مريحة بعيدة عن الرسمية.

