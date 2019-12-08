آراء

يشهد هذا الاسبوع انعقاد القمة الخليجية الـ40 في العاصمة السعودية الرياض، وسط اجواء وتصريحات تحمل في طياتها الكثير من التفاؤل لانفراج الأزمة الخليجية واعادة توثيق العلاقات الخليجية- الخليجية. وقد كان من ضمن ابرز تلك التصريحات، ما اشار اليه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الذي اكد «ان هناك مؤشرات ايجابية لطي صفحة الخلاف بين الأشقاء» واضاف «ان اجتماع ابناء الخليج في بطولة (خليجي 24) في الدوحة، بالاضافة الى تحديد موعد للقمة والاجتماع الوزاري في 9 ديسمبر هو حتما مؤشر ايجابي». كذلك جاءت تصريحات وزير الخارجية القطري الذي اكد بأن دول الخليج انتقلت من طريق مسدود في الأزمة الخليجية الى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات مشيدا بدور صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي لعب دورا مهماً في الوساطة وتقريب وجهات نظر الأشقاء الخليجيين لتجاوز ذلك الخلاف. ولكن يبقى التأكيد على عدد من الاعتبارات التي ستضمن نجاح القمة القادمة واهمها مستوى التمثيل وهذا ما اشار اليه الجارالله الذي رأى ان التمثيل في اعلى مستوى في القمة القادمة سوف يجعل من قمة الرياض طريقا لعودة القمم الخليجية كما كانت.

والحقيقة اننا لا نملك ترف الوقت، فهذه المنطقة تشهد تغيرات جذرية في تعاطي القوى الاقليمية والدولية والتي تتسابق لرسم هوية جديدة للمنطقة، منها ما اطلق عليه بمفهوم «غرب آسيا» او «منطقة امن المحيط الهندي» وغيرها من مسميات تخدم مصالح هذه الدول بفعل تغير الأولويات الأميركية في المنطقة ليكون الحفاظ على الأمن الاسرائيلي اولى تلك الأولويات ولم تعد قضية تأمين امدادات البترول تشغل الادارة الأميركية والتي لم تتردد في دعوة جميع القوى الدولية للمساهمة في رسم سياساتها الأمنية في منطقة الخليج. ولذلك بدأت جميع تلك القوى الدولية وابرزها الصين وروسيا وعدد من الدول الأوروبية تعيد رسم سياستها في المنطقة، ما فرض تغيرا كبيرا على صناع السياسة في منطقة الخليج لتغيير قناعاتهم السابقة ورسم سياسة اقليمية تحفظ مصالح منطقة الخليج في ظل هذا العالم المتغير. ولذلك تتعاظم اهمية رهان الرياض القادم حتى تكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه واعادة الحياة للعمل وفق المنظومة المؤسسية لمجلس التعاون الخليجي والعمل على اصلاحها بما يتماشى ومتطلبات المرحلة القادمة.

