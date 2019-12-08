آراء

عجيب كيف تتغير الملامح فقط عندما نشعر بالأمل، وكل ما اتمناه بأن تبدأ المؤشرات تتحسن حولنا على جميع الأصعدة، وتُعالج الممارسات الخاطئة ويبدأ اصحاب الذمم وكل من يحب هذا الوطن بتنفس الصعداء وتصبح الاجواء السياسية والاقتصادية افضل، ونُكمل مسيرة البناء والتقدم في هذا الوطن الجميل، فالزمن لم يتوقف بعد وهناك متسع من الوقت كي نعوض ما فاتنا ونكرس جهودنا في البناء والازدهار.

كثير ممن يقرأ الفقرة الأولى يتهمني ومن يؤمن معي بها بأننا نعيش على أمل ساذج، وينتقد ايماننا باسلوبه الذي يتحسر من خلاله على الوضع، ولا الومه فهو من اختار ان يعيش في اجواء محبطة تتمركز بدائرة «اللاأمل» ودوامة سلبية تجعله يرى فقط المؤشرات والوجوه الأسوأ، وعلى عينه غشاوة رمادية لا يرى من خلالها غير الألوان القاتمة لمستقبل البلد.

أنا مؤمن بأن القادم اجمل وتوقعاتي بأن المؤشرات القادمة ستكون اكثر صحة ونموا، وكما يقال «الواقع انعكاس التوقع».

نأخذ نفساً عميقاً،،،

أهم عوامل ازدهار البلد يأتي من النهوض بالهمم وخلق اجواء العمل الجماعي الذي يهدف لتحقيق رؤية «الكويت الجديدة» فالكلام الانشائي والشعارات لن يجديا، إذ يجب علينا الآن التوقف عن الكلام والبدء بصناعة الكويت الجديدة بنوايا صادقة وبقلوب محبة للبلد، نريد خطوات بناء وتحديد مؤشرات نراقب صعودها، ونعمل على توعية المجتمع لدعم الرؤية والدعوة لتحفيز كل مبادرة تهدف لتحقيق طموحاتنا فالبلد يحتاج لتضافر جهود اهله، فالمسؤولية الحقيقية لا تقتصر على عدد من القياديين بل تحتاج الى مساهمة الجميع.

