آراء

بعد قصة حب تتزوج «هدى» استاذة الجامعة من «الدكتور علي» المصاب بعقدة نفسية لعجزه جنسيا وهو الابن الوحيد لرجل ثري. يلجأ د. علي الى احد الأطباء النفسيين لعلاجه ويكشف له الطبيب ان العقدة ترجع الى مرحلة الطفولة عندما شاهد خيانة زوجة ابيه. يتم شفاء الزوج وينخرط في علاقه غير شرعية مع «لبنى» زوجة مدير المطبعة التي تطبع مؤلفاته. تفاجئها الزوجة هدى في حجرة النوم مع زوجها، تقوم بقتل الزوج الخائن باطلاق الرصاص عليه. اثناء محاكمة الزوجة هدى، تبين ان اب الزوج المقتول قد سبق وأن قتل زوجته وهي متلبسة بالزنا وعوقب بالسجن لمدة شهر مع ايقاف التنفيذ، بينما حكمت المحكمة على هدى بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، لأن القانون يفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بقضايا الشرف.

هذه القصة لفيلم بعنوان «عفوا ايها القانون» من بطولة نجلاء فتحي ومحمود عبدالعزيز، حاول ان يسلط الضوء على المادة 237 عقوبات مصري التي يقابلها وبنطاق اوسع المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، هادفا من ورائه الى الغاء التفرقة غير العادلة بين الرجل والمرأة.

واضعو النص الكويتي المشار اليه، يرجعون سبب التخفيف الى ان الجاني الذي فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، او فاجأ ابنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، تكون نفسه جياشة بالانفعال، متأثرة بعمق الاهانة والخيانة، ما يجعله منساقا الى الاعتداء على الزانية وشريكها، وقد ضاق بلا شك مجال حريته في الاختيار، ليصبح الزوج معذورا «بعذر الاستفزاز» الذي يخفف عقوبة القتل ليصل بها احيانا الى السجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ.

ونحن نتساءل هنا، وماذا عن زوجة الزاني لماذا تعاقب بالسجن 15 سنة كما ورد في الفيلم، بل احيانا قد تصل عقوبتها الى المؤبد او الاعدام؟ فلماذا لا يفيد عذر الاستفزاز كذلك الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبسا بالزنا، ولو في منزل الزوجية؟ فالزوجة لها عرض وشرف كالرجل، وهي تشعر وتنفعل وتحس بالاهانة في هذا الموقف كالزوج، ولذلك نجد ان التفرقة بين الزوجين في هذا الصدد منتقدة فقهيا بالاجماع، بل انه حتى بعض القوانين الأجنبية ساوت بين الزوج والزوجة في هذا الصدد، كالقانون الايطالي والقانون البلجيكي والقانون البرتغالي، فضلا عن ان الشريعة الاسلامية لا تعترف اساسا، بمثل هذا العذر المخفف لعقوبة القتل العمد.

نأمل من السلطة التشريعية الالتفات لهذا النص المشوه، والعمل على الغائه لتعارضه مع الشرع او لتعديله احتراما لمبدأ المساواة المقرر في المادة 29 من الدستور. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

د. عادل بهبهاني