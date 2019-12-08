آراء

ظهر المنتخب الكويتي في دورة الخليج بأداء أقل ما يوصف به انه سيئ جداً وهذا الظهور المخزي والمشاركة الباهتة وما حدث من اخفاقات للمنتخب هناك يجب ألا تمر مرور الكرام فلابد أن يحاسب الجميع على هذه النتائج المخيبة للآمال، فمنذ متى ظهر المنتخب الكويتي بهذا الأداء الهزيل والمحرج؟! وهل يجب علينا كجماهير أن نتقبل هذه الخسائر والاخفاقات من اتحاد لا يستطيع أن يتعاقد مع مدرب عالمي فيضطر الى التعاقد مع مدربين فاشلين بأسعار خيالية الذي أجمع عليهم الرأي الرياضي أنهم لا يستطيعون أن يدربوا أطفالاً فما بالك بمدرب منتخب يمثل الدولة في المحافل الرياضية في الخارج.

إلى متى نشاهد هذه الخسائر والتي يتحمل جزءا كبيرا منها اللاعبون الذين لم يكونوا على قدر المسؤولية حيث جاؤوا من ناديين اثنين فقط هما نادي الكويت ونادي القادسية رغم ان بالكويت أندية كثيرة كان يمكن اختيار الأفضل منها ولكن الاختيار كان مقصورا على الناديين فقط رغم كثرة النوادي الكويتية.

ان الكويت تزخر بالعديد من المواهب الشابة الصغيرة في كرة القدم والتي تحتاج منا الى رعاية واهتمام وفرز، فكل الأندية الكويتية والساحات الترابية ملأى بالعديد من المواهب ولكن لم ينتبه إليهم احد لأن اللاعبين الحاليين محسوبون إلى ربع فلان وجماعة فلان في الاتحاد لذا على الاتحاد ان يبتعد عن المنتخب وعليه أن يقوم بضخ دماء جديدة لان اللاعبين الحاليين أخذوا أكثر من فرصة ورغم ذلك فشلوا فشلاً ذريعاً.

ان الاتحاد الحالي عليه عبء ومسؤولية كبيرة فالانظار تتجه اليه والكويت تتعطش إلى البطولات وعودة الامجاد الرياضية إلى سابق عهدها فالأجيال القديمة من لاعبي الكويت سطرت للكويت أمجادا رياضية في جميع المحافل العربية والآسيوية والعالمية وليس هناك ما يعرقل هذه العودة الآن ونحن ولله الحمد لدينا الارادة السياسية التي تحفز المنتخب وتدعم الرياضة وأيضاً لدينا القدرة المالية التي نستطيع بها ان نجلب أفضل مدربي العالم ممن حققوا بطولات كثيرة وأن نهتم بالنوادي الرياضية والملاعب حتى نعيد الجماهير التي عزفت عن الحضور إلى الملاعب الى سابق عهدهم.

ان سمعة الكويت الرياضية ليست بالأمر الهين فعلينا أن نقوم من الآن بإعداد منتخب جديد كلياً بل نريد منتخباً لا يستطيع أحد أن يتدخل في قرارات مدربه بفرض لاعبين فاشلين، فالكويت التي نعيش على ترابها وننعم في خيرها تحتاج منا إلى بذل الغالي والنفيس من أجل رفع اسمها عالياً في كل المحافل.

