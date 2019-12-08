آراء

وصلني فيديو محول عبر «الوتساب» من عزيز، مدعماً بالشعر، عن آخر التعيينات القيادية في الدولة. ويهمني ان اوضح للحقيقة والتاريخ هنا، ان معن الرشيد جدير بمنصب وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع فالرجل امين صادق صدوق، وفق تجربة شخصية معه اسطّرها هنا احقاقاً للحق: ففي عام 1982 تشاركت معه في قسيمة شراء عشرة آلاف سهم من اسهم شركة النخيل للانتاج الزراعي في الكويت بمعرفة والده الكريم محمد احمد الرشيد - رحمه الله - احد مؤسسي هذه الشركة الوطنية باعتباره رئيساً للاتحاد الكويتي للمزارعين ورئيساً لتحرير مجلة «المزارع» التي اعمل فيها منذ العام 1978.

مرّت السنون وتقلّبت احوال الشركة سلبا، متأثرة بأزمة المناخ المفجعة الى ان اشترت الدولة مشكورة اسهم هذه الشركة ثم باعتها للقطاع الخاص بعد تقدير سعر سهمها وفق تقدير خبرائها الاقتصاديين بنصف الثمن تقريبا.

المهم: بعد حوالي ثلاثين سنة وأنا اقلّب اوراقي القديمة عثرت على ورقة موقّعة مني ومن معن محمد احمد الرشيد؛ تفيد بأنني شريكه في عشرة آلاف سهم من اسهم شركة النخيل ذات الملايين العشرة وأنني دفعت له نصف ثمن هذه الأسهم وقدره 2550 ديناراً كويتياً بالتمام والكمال. طبعاً هو كويتي وأنا غير كويتي هو الذي يستطيع ان يتصرف بهذه الأسهم شراء وبيعاً، وليس انا.

ذهبت اليه؛ في عام 2010 كما اذكر او بعد هذه السنة بقليل وقد كان والده رحمة الله عليه، مريضاً مقعداً يصارع الموت لا يذكر من الماضي شيئاً.

أخرجت الورقة فقرأها وأقرّ بأن توقيعه صحيح لكنه لا يعرف او يذكر عن الأسهم شيئاً فقد كان صبياً لا يتجاوز عمره الـ(15) عاماً يوم اختاره والده ليشاركني بهذه الأسهم.

بعد ايام دعاني هذا الرجل وقد تجاوز عمره الأربعين عاماً الى ديوان والده في ضاحية عبدالله السالم نفس الديوانية التي شهدت توقيع الورقة قبل 30 عاماً ليسلّمني ظرفاً فيه الـ 2550 ديناراً بالتمام والكمال.

فعلام يدل ذلك؟ انه يدل على انه رجل نظيف امين كريم فقد كان باستطاعته ان يقول: هذا ليس توقيعي ويضيع حقي لكنه لم يفعلها وسدّد ديني عليه بطيب خاطر وأريحية وسامحنا يا بو عصام.

ويا ابن العم معن محمد احمد الرشيد امض في طريقك.

ولا تنس ابداً انك ابن الرجل الوطني النزيه الشريف نصير الغلابة والمغبونين النائب الجريء القوي فاعل الخيرات محمد احمد الرشيد ابي الروحي في الكويت تقبل النقد وآراء المعارضة والمعارضين برحابة صدر مثل والدك فأنت الآن رجل من رجالات الدولة الواعدين بمستقبل زاهر ان شاء الله، كن يا بن العم معن:

كالنخيل عن الأحقاد مرتفعاً

يُرمى بطوب فيلقي أطيب الثمر

وليوفقك الله الى ما فيه خير البلاد والعباد.

