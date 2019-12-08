الاخيرة

من أهل الكويت الأفاضل رجل عمل في نطاق جديد فيها يوم ابتدأ حياته العملية، ذلك أنه اشتغل في مجال الشرطة، وكان رائداً من رواد العمل في هذا الحقل من بَيْنَ أبناء الكويت، وقد عمل في جهاز الشرطة منذ تأسيسه ولم يغادره حتى بعد أن تقاعد.

ولقد نشأت دائرة الشرطة العامة في سنة 1938م وكان عبدالله المشاري الكليب ملتحقاً بها منذ ذلك الوقت وله ذكر طيب، وأعمال تدل على إخلاصه لعمله وقبل ذلك على ما يحسه لوطنه من حب ووفاء، وكان لا يرتاح ليلاً ولا نهاراً، فإن له جولات ليلية كثيرة يطمئن خلالها على كل ما يحتاج إلى ملاحظة ومتابعة من أمور قد تحدث إذا لم يكن هناك من يهتم بها، وبخاصة وأن بعض المواقع في البلاد كانت تشهد كثيراً من غير الكويتيين من طبقة العمال البسطاء الذين جاءوا من أجل العمل فاندس من بينهم بعض الاصحاب ممن احترفوا القيام بأعمال مُخِلَّة للنظام ومؤثرة على الاستقرار، وكانت في جولات عبدالله المشاري حماية للكويت وللمجتمع بأسره من كل ما قد يحيط بِهِ من مشكلات تحدثها بعض التجمعات.

تولى بعد فترة من قيامه بالعمل شرطياً مسؤولية أخرى ذات ارتباط بعمل الشرطة، فصار أميناً مسؤولاً عن المستودع الخاص بهذه المؤسسة الوطنية، ومُكَلَّفاً بالصرف مما تحت يديه من مهمات بحسب حاجة الشرطة. وقد كان - بالإضافة إلى ذلك - مسؤولاً عن المشتريات فهو الذي يشتري لوازم الهيئة ويقوم بإدراجها في كشوف المستودع، ثم يتولى الصرف منها.

ولم تمضِ مدة على عمله هذا حتى جرى تكلِيفُهُ بِمُهِمَّةٍ أخرى فتولى أمانة صندوق دائرة الشرطة العامة، وكان - في ذلك الوقت - هو المسؤول عن دفع كافة المصروفات بما في ذلك رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين، كما كان يتولى الصرف على المواد التي تحتاج إليها مديرية الشرطة.

ونظراً لما بذله من جهد في أعماله السابقة، وما كان يتقنه جيداً في كل مجال من مجالات تلك الأعمال التي قام بها، فقد تقرر تعيينه مديراً للشؤون الإدارية بقرار وزاري، ولقد كان عمله تحت رئاسة سمو الشيخ صباح السالم الصباح الذي أنشأ دائرة الشُّرطة العامة وسار بها من نجاح إلى نجاح، وانتقل بعدها وزيراً للصحة ثم رئيساً لمجلس الوزراء ولياً للعهد ثم أميراً للبلاد. وعمل عبدالله الكليب - أيضاً - تحت رئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح منذ كان نائباً لرئيس الشرطة، ولا ينكر أحد دور الشيخ سعدالعبدالله في خدمة الكويت في مختلف المجالات.

أما عبدالله الكليب فقد نال تقدير رؤسائه جميعاً، ونال - نتيجة لهذا التقدير، وبناء على أعماله المشهودة - وسام الدفاع الوطني، وكان يستحقه لخدمته الطويلة، وبخاصة وأن هذه الخدمة جاءت في بدايات العمل في سلك الشرطة والأمن العام. وقد جاء في حيثيات منحه لهذا الوسام أنه قد منح له تقديراً لجهوده الكبيرة، وسهره الدائم على حفظ الأمن، مما اعتبر خدمة جليلة للوطن بأكمله، وقد تقاعد عام 1969م بعد بقاء طويل في الوظيفة، ولكنه لم يجد في نفسه الصبر عن مقر عمله، فصار يواظب على الحضور إلى مكتبه وكأنه لم يتقاعد، فقد كان حب العمل مسيطراً على نفسه، ووفاؤه للجهاز الذي عمل به لسنوات طويلة كان من أهم ما يدفعه إلى المواظبة على الحضور إلى مقر ذلك العمل، ولم يتوقف إلا بوفاته رحمه الله.

ومن هنا يتبين لنا أن دائرة الشرطة العامة قد تم إنشاؤها على أسس سليمة ودعائم قوية وكان العاملون فيها من خيرة أهل البلاد، وقد امتازوا جميعاً بالعمل الجاد الصادق في سبيل أداء مهماتهم.

وإذا أردنا أن نتناول موضوع الحماية المدنية للبلاد وأهلها فإن مجالات ذلك واسعة، وهي تبدأ بالحرس وبخاصة حرس الأسواق الذين ينتشرون بين المحلات التجارية لحراستها، وكان لهم دور كبير في حفظ الأمن من جهة وحفظ أموال الناس من جهة أخرى.

وفي ميدان الصفاة مقر خاص بمديرية الأمن كان يرأسه في البداية الشيخ علي الخليفة الصباح وكان موقعه مهماً في البلاد، وأمامه تجري كافة الاحتفالات الرسمية، وبخاصة الأعياد الدينية وعيد جلوس الأمير، وأية مناسبات أخرى ذات أهمية، وفي الساحة المقابلة لمبنى الأمن العام تقام العرضات التي يؤديها أبناء الكويت مشاركة منهم في تلك المناسبات، وهي عبارة عن رقصة حربية تستعمل فيها السيوف والبنادق مع إيقاعات على بعض وسائل الإيقاع.

واستمر الأمر إلى أن نشأت دائرة الشرطة العامة التي أشرنا إليها في البداية. رحم الله هذا الرجل، فقد توفي في سنة 1979م.

