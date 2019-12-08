الاخيرة

من مبدأ العنوان الرئيس لمقالات «الوطن ثم الوطن ثم المواطن » الذي يبين بكل وضوح أهمية الوطن قبل المواطن واهمية ما هو باق عن ما هو راحل وحفاظاً على الوحدة الوطنية والوطن وشعبه مستقبلاً ولعدم تكرار الفوضى أعتذر من الأخوة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ومع كل احترامي لهم ولأسرهم أقول لو كان الأمر بيدي لكان البيت الأول لهم هو السجن ليعرفوا أن الله حق وأن أي تهور بارتكاب الخطأ بحق الدولة وأميرها وشعبها جريمة لا تغتفر ولن أصدر العفو حتى لو كنت متعاطفاً إلا بعد انقضاء ربع المدة على أقل تقدير وهي مدة لا تحتسب نسبة إلى حكم مدته أكثر من ثلاث سنوات ولفعل أرعب الشعب الكويتي بأكمله ليشعر المحكوم بتقييد حريته ويفيق من بطولته الزائفة التي تؤدي إلى دمار مستقبله ومعاناة أسرته وهو الفارق ما بين ما نفكر به كمواطنين وبين ما يفكر به أبو الجميع سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه بعفوه المبارك عن أبنائه ما يبين عن مدى سعة صدره ورحمة قلبه وحجم إنسانيته وهو حدث ومشهد لم ولن يحدث إلا في الكويت ومع صباح الأحمد أطال الله في عمره وألبسه أثواب الصحة والعافية وتلك المكرمة من سموه تتطلب ممن عفا عنهم وعن غيرهم بالمستقبل أن يقابلوا ذلك ليس بالشكر فقط بل من حديثهم بعد تشريفهم بلقائه هو بمثابة عهد والتزام بالوعد بعدم العودة أو المشاركة بمثل هذه الأفعال ومثلهم من يصون ذلك بإذن الله.

أما سبب تمنياتي لو كان الأمر بيدي لأن العفو لا يأتي إلا من الأمراء والرؤساء وبما أنني مواطن لم استوعب ما حصل من تهجم بالخطابات وأفعال لم نألفها بهذا الوطن العزيز ما جعل الأسر الكويتية غير آمنة في بيوتها وهو الأمر الذي أشغل جميع المؤسسات العسكرية والشعب الكويتي الآمن ومثلما ندعو الله بعدم تكرار الغزو ندعو كذلك رب السموات والأرض بعدم تكرار ما حدث من أبناء هذا الشعب الطيب.

ولا نملك بعد أوامر سموه بالعفو إلا أن نبارك لهم عودتهم لوطنهم ولأسرهم معززين مكرمين كما نتمنى الفال لبقية زملائهم خارج الكويت وداخلها.

أمنية

سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه في كل مناسبة وغير مناسبة يصدح بأعلى صوته لأعضاء الحكومة ونواب المجلس بطلب المحافظة على الكويت ومحاربة الفساد ومعاقبة الكبير قبل الصغير و غيرها من التوصيات الكثيرة التي ترضي الله ومن ثم ضميره وراحة شعبه إلا أن المسؤولين لم يطبقوا تلك التوصيات مخالفين بذلك ما أمر الله به حيث قال تعالى «يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» صدق الله العظيم.

وبعد استقالة الحكومة التي تأخرت كثيراً وحل المجلس قريباً بإذن الله نتمنى وكلنا أمل بأن يكون القادم أفضل وكفانا انحدار سهم الرسم البياني سوءاً ولن يرتفع هذا السهم إلا بطلب لن نيأس من تكراره وهو اختيار ووصول وزراء ونواب من أصحاب القلوب المليئة بحب الوطن ، وزراء ونواب مصلحة الوطن تسبق مصالحهم الشخصية، وزراء ونواب يتقون الله ويخافونه، وزراء ونواب يعملون ولا ينافقون، وزراء ونواب أفعالهم أكثر من تصريحاتهم، وهي مسؤولية سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي لا نشك بأمانته ونشاطه وخوفه على مستقبل وطنه وهي ثقة وأمانة كبيرة أولاها له سيدي صاحب السمو لاختيار زملائه من الوزراء كما هي مسؤولية الشعب باختيار نوابه وكما للوطن تضحيات بالحرب له أيضا تضحيات بالسلم فحب الوطن ليس كلمات ولا عبارات نرددها بل سلوك وأفعال مطلوب منا القيام بها بأمانة کي نبرهن على انتمائنا وولائنا الحقيقي من أجل استقراره ونهضته ورفعة شأنه ولن يتحقق ذلك إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب أكرر الرجل المناسب في المكان المناسب مع كل احترام وشكر أهل الكويت لمن عمل لمصلحة الدولة بصدق ولا احترام ولا شكر لمن أخذ منها من السادة الوزراء والسادة النواب وغيرهم من المسؤولين الذين أوصلوا المواطن الكويتي إلى حالة يرثى لها من الملل والاستياء والتشاؤم حتي الصفة التي كان الكويتي يتحلى بها قديما وهي الخجل مع عزة النفس غابت عن الكثير من المسؤولين وأصبح الحياء كلمة لا معنى لها في قاموس اللصوص وأصحاب الملايين بعدما كانوا حفاة بل أكثر من ذلك «يرزون» وجوههم أمام الكاميرات ويزورون الدواوين ويحضرون المناسبات دون حياء بل ويستقبله الآخرون كما لو كان راجعاً منتصراً من معركة وهم من ينطبق عليهم قول الشاعر أبو تمام :

إذا لم تخش عاقبة الليالي

ولم تستح فاصنع ما تشاء

فلا والله مافي العيش خير

ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

من يتابع المقالات يلاحظ أن أمنياتنا التي نتمناها بالوزير تتكرر وهذا صحيح لعل وعسى أن يتحلى وزراؤنا الجدد بتلك الصفات والطباع لنأتمنهم على الوطن وعلى مستقبل الجيل القادم لذلك ندعو لسمو الرئيس الشيخ صباح الخالد بكل توفيق وعون من الله على مرحلة من أصعب المراحل سواء داخلية كانت أو خارجية.

وقبل الختام أطلب من سمو الرئيس وغيري من المواطنين لتسيير الأمور واستقرارها أن يكون التعيين بالأقدمية والكفاءة وباختيار حكومي وليس باختيار نيابي وإعطاء أوامرك للسادة الوزراء بعدم قبول معاملات الأخوة النواب بجميع دهاليز الوزارة ليأخذ الحق والعدل مجراه وليتفرغ السادة النواب لمهامهم الرئيسة وهي الرقابة والتشريع ولا تعتمد على اجتهادك فقط لأنه لا يكفي إن لم يجتهد معك جميع معاونيك من الوزارء بكل أمانة وصدق مع دعواتنا لكم بالتوفيق.

