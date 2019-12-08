دفتر أحوال

استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح أمس الدفعة (48) والتي تعتبر الدفعة الثالثة من قانون الخدمة الوطنية العسكرية، وذلك بعد أن أتم المجندون جميع الاجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية.

وكان في استقبال المجندين لحظة دخولهم ضباط وأفراد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية والذين قاموا بدورهم بتنظيم عملية الدخول ، وانهاء جميع الاجراءات المتعلقة بالالتحاق بالخدمة العاملة.

هذا وقد اتخذت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المجندين، من خلال اعداد برامج تدريبية وتأهيلية تمكنهم من اجتياز هذه المرحلة والانخراط بالعمل بالخدمة الميدانية بعد ذلك، حيث إن مدة الخدمة العاملة للمجندين هي سنة ميلادية تنقسم الى قسمين أربعة أشهر تدريب وتعليم المجندين مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية وتزويدهم بالمهارات العسكرية، والقسم الثاني ثمانية أشهر وهي الخدمة الميدانية في معسكرات خاصة للمجندين.

