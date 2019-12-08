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قادماً من السعودية عبر منفذ النويصيب

مواطن فشل في تهريب حشيش وشبو وحبوب مخدرة للبلاد


تمكن رجال منفذ النويصيب الحدودي من ضبط مواطن أثناء قدومه من المملكة العربية السعودية بحوزته نصف كيلو من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الشبو وحبوب مخدرة وميزان حساس حاول تهريبها الى البلاد.
ووفق مصدر جمركي افاد بانه وخلال وصول سيارة قادمة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب يقودها مواطن بانت عليه علامات الخوف والارتباك تم تفتيشها يدوياً وباستخدام كلاب الاثر حيث عثر على مخابئ سرية على جوانب السيارة بداخلها أكياس تحوي مواد مخدرة قدرت بكيلو حشيش وأكياس بها مادة الشبو وحبوب مخدرة وميزان حساس.
وأكد المصدر إلى انه وبعد ضبط المواد المخدرة في سيارة المواطن واخضاعه للتحقيق اعترف بانه كان ينوي تهريبها الى البلاد بقصد الاتجار.
وعليه تمت احالته والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة.


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