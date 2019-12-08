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إنقاذ 5 أحداث علقوا في وحل على شاطئ الدوحة


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أنقذت العناية الإلهية ثم تدخل رجال الإنقاذ في مركز الدوحة حياة 5 أحداث كويتيين علقوا في وحل من الطين على شاطئ بحر الدوحة. وفي التفاصيل كما رواها مصدر إطفائي لـ «النهار» بانه فور ورود بلاغ مساء أول من أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد بان 5 أشخاص علقوا في وحل من الطين في شاطئ بحر الدوحة توجه رجال مركز اطفاء الدوحة الى الموقع حيث تبين بان 5 أحداث كويتيين خلال تواجدهم على شاطئ بحر الدوحة علقوا في وحل من الطين ولم يستطيعوا الخروج، فتم استخدام مكائن السحب ونزول رجال الإنقاذ لهم ووضعهم في حمالات خاصة وسحبهم دون أن يصابوا باذى.


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