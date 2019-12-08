loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق عمارة بخيطان


?
أصيب 9 أشخاص باختناق وحروق اثر اندلاع حريق مساء أول أمس في عمارة بمنطقة خيطان تمت السيطرة عليه واخماده خلال وقت قياسي.
وكان بلاغ ورد مساء أول أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق عمارة في منطقة خيطان، وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الفروانية وصبحان والانقاذ الفني لموقع البلاغ حيث تبين بان النار اندلعت في بيت الدرج وامتدد إلى الدور الأول لعمارة مكونة من 8 أدوار ووجود اشخاص محشورين في الادوار العلوية، فتم تقسيم رجال الاطفاء لقسمين الاول يكافح النار والحد من انتشاره والاخر يقوم بانقاذ الاشخاص حيث تمكنوا من انقاذ 9 اشخاص محشورين اصيبوا باختناق وحروق بسيطة تم تسليمهم للمسعفين الذين نقلوهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفروانية، فيما قام الفريق الاول باخماد النار خلال وقت قياسي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة