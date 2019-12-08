دفتر أحوال

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أصيب 9 أشخاص باختناق وحروق اثر اندلاع حريق مساء أول أمس في عمارة بمنطقة خيطان تمت السيطرة عليه واخماده خلال وقت قياسي.

وكان بلاغ ورد مساء أول أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق عمارة في منطقة خيطان، وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الفروانية وصبحان والانقاذ الفني لموقع البلاغ حيث تبين بان النار اندلعت في بيت الدرج وامتدد إلى الدور الأول لعمارة مكونة من 8 أدوار ووجود اشخاص محشورين في الادوار العلوية، فتم تقسيم رجال الاطفاء لقسمين الاول يكافح النار والحد من انتشاره والاخر يقوم بانقاذ الاشخاص حيث تمكنوا من انقاذ 9 اشخاص محشورين اصيبوا باختناق وحروق بسيطة تم تسليمهم للمسعفين الذين نقلوهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفروانية، فيما قام الفريق الاول باخماد النار خلال وقت قياسي.

