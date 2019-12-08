أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه له ولأسر ضحايا حادث اطلاق النار الذي وقع في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في ولاية فلوريدا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين معرباً سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الاجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع الشرائع السماوية والقيم الانسانية مؤكدا سموه وقوف الكويت مع الولايات المتحدة الأميركية وتعاطفها معها راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث اطلاق النار الذي وقع في قاعدة بنساكولا الجوية في ولاية فلوريدا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

