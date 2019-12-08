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أول النهار

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297 ألف كويتي زاروا إسطنبول خلال 10 أشهر


أنقرة - «كونا»: أعلن مسؤول تركي الخميس الماضي ان مدينة اسطنبول استضافت أكثر من 297 ألف مواطن كويتي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن محافظ اسطنبول علي يرلي قايا قوله في تصريح ان المدينة استقبلت خلال تلك الفترة 12?6 مليون سائح أجنبي مسجلا ارتفاعا بنسبة 11?91 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. وأوضح أن السائحين الألمان جاؤوا بالمرتبة الأولى من اجمالي الزوار الأجانب لاسطنبول حيث بلغ عددهم 965 ألف سائح تلاهم الايرانيون ثانيا بعدد 774 ألف سائح فيما جاء العراقيون ثالثا بعدد 595 ألف سائح ثم الروس بعدد 586 ألف سائح والفرنسيون بعدد 436 ألف سائح. وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية أعلنت الجمعة الماضي ان عدد السائحين الأجانب الذين قاموا بزيارة تركيا في الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين بلغ 40?7 مليون سائح.


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