أول النهار

اشاد مدير مكتب الانتخابات نائب السفير الجزائري في الكويت عبد المجيد اميني بالعلاقات الكويتية - الجزائرية التي وصفها بالمتميزة على المستوى الرسمي والشعبي، مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين تاريخية وراسخة.

وقال اميني في تصريح صحافي على هامش افتتاح سفارة بلاده صباح امس ابوابها امام الناخبين الجزائريين المقيمين بالكويت للادلاء بأصواتهم في اول انتخابات رئاسية بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قال: اود ان اوجه خالص الشكر والتقدير والامتنان للسلطات الكويتية التي قدمت لنا التسهيلات لانجاح هذه العملية، مضيفاً بقوله: بفضل هذه التسهيلات نرى ان العملية الانتخابية تسير في احسن الظروف وهذا ليس بغريب عن الكويت قيادة وحكومة وشعبا.

وذكر اميني أن الجالية الجزائرية في الكويت على غرار الجاليات الجزائرية في الخارج مدعوة للتصويت في هذه الانتخابات التي بدات صبيحة امس السبت وتنتهي مساء يوم الخميس 12 ديسمبر يوم اجراء الانتخابات داخل الجزائر، مشيرا الى أن ما يقارب من 800 ناخب جزائري مسجلون في سفارتنا بالكويت يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات ولهذا الغرض تم عمل جميع التدابير والاجراءات اللازمة من اجل السير الحسن لهذه العملية موضحا ان العملية تجري في احسن الظروف، لافتا الى انه ولاول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر تنظم تحت اشراف ما يسمى بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهي نقطة مهمة جدا وتحول كبير في قانون الانتخابات الجديد.

وحول جود ممثلين للمترشحين الـ 5 لرئاسيات 2019 قال أميني: لحد الان لم نتلق اي طلب بخصوص تعيين ممثلين للمترشحين الـ 5 لمراقبة عملية التصويت هنا بالكويت لافتا الى ان السفارة وفرت اماكن لمن يرغب منهم الالتحاق ومراقبة سير العملية الانتخابية التي اكد انها تجرى بشفافية كاملة.

وعن عملية الفرز قال: ان الاجراءات للعملية الانتخابية واضحة في هذا المجال وعملية الفرز ستكون على مستوى السفارة وترسل النتائج الى الجزائر الى المقر الرئيس للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد اغلاق مكتب الانتخابات واجراء عملية الفرز.

وبخصوص ما إذا كان سيسمح لافراد الجالية الجزائرية لحضور عملية الفرز بعد الانتهاء من الاقتراع اجاب اميني: عملية الفرز ستكون مفتوحة للجميع ولمن يرغب بالحضور لمتابعة هذه العملية ويمكنهم ايضا المشاركة في عملية الفرز حيث يسمح لاثنين من ابناء الجالية للمشاركة في عملية الفرز كما سيتم اعلان هذه النتائج امام الحضور.

وبشأن توقعه لمشاركة ابناء الجالية الجزائرية في الكويت في هذه الانتخابات قال: أميني بدانا التحضير للعملية الانتخابية منذ عدة اسابيع حيث تم اخطار ابناء الجالية عبر رسائل بعدما تم ضبط العملية الانتخابية، مضيفاً لدينا جالية نوعية في الكويت ونتوقع منهم مشاركة واسعة وقوية في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم ليكونوا مثالا يحتذى به للشعب الجزائري بصفة عامة، موضحاً ان ابناء الجالية الجزائرية في الكويت يتمتعون بسمعة طيبة ومن ذوي الكفاءات وهي جالية نوعية ودائما ما تسهم وتشارك في هذه المواعيد الوطنية المهمة.

