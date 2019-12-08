الأولى

أكدت قطر انخراطها في مباحثات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية معربة عن الامل في التوصل الى نتائج ايجابية، مشيدة في الوقت نفسه بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المستمرة لحل الخلافات الخليجية فيما اكدت الكويت انها تلقت التصريحات القطرية بارتياح كبير داعية الى البناء على هذه الروح الايجابية.

وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن عن مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية مشيرا إلى أن الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 لعودة العلاقات مع الدوحة وقال الوزير القطري في تصريحات خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما إن هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية. كما ثمن وزير الخارجية القطري عاليا دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجهوده المستمرة لحل الخلافات. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن في حلقة حوارية ضمن الدورة الخامسة لمنتدى ميد 2019 لحوارات المتوسط اننا شديدو الامتنان لصاحب السمو أمير الكويت على الجهود التي يبذلها لرأب الصدع داخل مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله إن الكويت تلقت تصريحات وزير الخارجية القطري بارتياح كبير. وقال الجار الله في تصريح لـالنهار: إن تصريحات وزير الخارجية القطري تؤكد على وجود مؤشرات إيجابية لتحقيق الانفراجة في الأزمة الخليجية. وأضاف نتمنى أن يتم البناء على هذه الروح الإيجابية وأن تتواصل الاتصالات التي أعلن عنها الوزير القطري بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقطر لتحقيق الرؤية المشتركة بينهما كما اشار إليها الشيخ محمد بن عبد الرحمن في تصريحاته.

الى ذلك قال وزير الخارجية القطري ان بلاده تتفهم أن لدى جيرانها مخاوف وان الدوحة مستعدة لبحثها، وأضاف انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية. وتابع الشيخ محمد بن عبدالرحمن لم ندعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين، لكن دعمنا كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية، وقال دعمنا لمصر لم ينقطع بعد الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي مؤكدا أن الإخوان المسلمين ليس لديهم وجود رسمي في قطر.

من جهته قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال كلمته في المنتدى إنه تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في الرياض الثلاثاء المقبل. لكنه أوضح أن قرار مشاركة أمير قطر في القمة الخليجية المقبلة هو قرار يعود إلى القطريين. وأضاف الوزير السعودي نحن نقول دائما إن لدينا التاريخ المشترك مع قطر ولدينا المصير المشترك.. كانت هناك سياسات لا بد من تغييرها، ونأمل أن تتغير، وأعرب الجبير عن تفاؤله بأن تكون الأزمة الخليجية على المسار الصحيح لانتهائها.