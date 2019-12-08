الأولى

علمت النهار من مصدر برلماني بوجود اتفاق بين عدد من النواب على وجوب اعطاء اولوية لاقرار مقترح زيادة الدعم النقدي السنوي للاندية الرياضية الى مليون و500 الف دينار، وكذلك اقتراح تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف، خاصة ان التعديلين يخدمان فئة الشباب ويعززان من تواجدهم في الاندية الرياضية.

واشار الى وجود معارضة نيابية واسعة لخصخصة الاندية الحالية وتحويلها الى شركات مساهمة. واوضح المصدر ان هناك اهتماما بهذين التعديلين من اجل النهوض بالنشاط الرياضي وتطويره محليا وخارجيا، خاصة مع خلوهما من اي شبهات دستورية، مضيفا ان الوضع المالي الحالي للاندية اصبح حاجزا في وجه تطوير الرياضة، وان الاندية بحاجة الى تحسين مشاركاتها ومعسكراتها ومنشآتها.

ولفت الى ان التعديلات ستمثل جانبا تحفيزيا للاندية ان احسنت هيئة الرياضة وضع اللائحة التنفيذية ونصت على الضوابط والمعايير التي تشمل الانجازات الرياضية والمراكز المحققة في نهاية الموسم الرياضي فضلا عن عدد العاب النادي وعدد الفئات السنية المشاركة.

من جانب اخر اتفق عدد من النواب على عقد عدة ندوات خلال الاسبوعين المقبلين لدى خالد العتيبي وعبدالله فهاد واسامة الشاهين من اجل تحريك الرأي العام بشأن تأييد العفو الشامل عن المحكومين في قضية دخول المجلس، و توقيع عريضة تطالب بهذا العفو.