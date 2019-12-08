الأولى

أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان بعض مسؤولي جهاز المراقبين الماليين خالفوا القانون باستلامهم مكافآت من خارج الجهاز، مشددا على ان هذا الامر سيكون محل متابعة اللجنة. وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في بيان امس بشأن مناقشة الحساب الختامي للجهاز للسنة المالية 2019/2018، ان الجهاز اجرى العديد من المناقلات المالية ما يشير الى عدم اجراء دراسات فنية ومالية ملائمة قبل تقدير المصروفات.

وأضاف: ان اللجنة ابدت استغرابها من قبول تعيين بعض الخبرات الاستشارية القانونية في الجهاز بموافقة من ديوان الخدمة المدنية وذلك قبل اعتماد المؤهل العلمي من قبل التعليم العالي بما يخالف القرار الصادر عنه، لافتا الى ان اللجنة ستتابع ذلك بكتب رسمية مع ديوان الخدمة المدنية. واكد وجوب اشغال جميع الشواغر من وظائف اشرافية وغيرها خاصة ان الجهاز مر على تأسيسه 4 سنوات، مطالبا باعادة النظر في نسب المقابلة الشخصية لقبول الوظائف لديه حيث حازت على اعلى نسبة مقارنة بباقي المتطلبات وبما يعادل 50%.

