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بغداد- الوكالات: عاد المحتجون العراقيون امس الى ساحة الخلاني وسط بغداد بعد ليلة دامية سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا الساحة وسيطروا عليها طوال ساعات الليل غداة اعلان واشنطن فرض عقوبات على قادة ميليشيات في الحشد الشعبي بتهمة المشاركة في قمع المتظاهرين.

وقال ناشطون وشهود عيان ان المحتجين عادوا ليتمركزوا في ساحة الخلاني ومرآب السنك وشارع الرشيد المؤدي الى مقتربات جسر السنك. وبين الشهود وبينهم مسعفون طبيون ان المسلحين الذين اقتحموا الساحة ليل الجمعة السبت انسحبوا منها صباح امس بعد ان ارتكبوا مجزرة ارتفعت حصيلتها أمس الى 25 قتيلا واكثر من 100 جريح فضلا عن احراق جزء من مرآب السنك. بيد ان وزارة الداخلية العراقية اشارت في بيان الى ان حصيلة القتلى كانت اربعة قتلى فقط و80 جريحا واعدة بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة الجهات التي اخترقت الساحة. بدوره قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان ان قطعات عمليات بغداد نزلت الى الخلاني لحماية المتظاهرين السلميين في الساحة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتظاهرين بعد عودتهم الى ساحة الخلاني وجسر السنك وسط اجواء امنية هادئة. كما تداول اخرون مقاطع فيديو للضحايا وهم ينقلون الى ساحة التحرير والى مستشفى (الجملة العصبية) القريب واخرى للقتلى وقد ظهرت على اجسادهم اثار الرصاص الحي في مناطق الرأس والصدر والبطن.

في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان بلاده قررت فرض عقوبات على أربعة عراقيين متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وفي عمليات فساد.وكشف عن ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية حدد أسماء ثلاثة من قادة الميليشيات المدعومة من ايران في العراق على قائمة العقوبات وهم قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين فالح عزيز اللامي والذين فتحوا النار على الاحتجاجات السلمية وقتلوا العشرات من المدنيين الأبرياء. وأوضح أنه بالاضافة الى ذلك فقد ضم المكتب رجل الأعمال الثري خميس فرحان الخنجر العيسوي الى قائمة العقوبات بعد أن قدم رشوة للمسؤولين الحكوميين وشارك في الفساد على حساب الشعب العراقي.

على صعيد متصل استهدفت طائرة مسيّرة فجر امس بقذيفة هاون منزل زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر المتواجد حالياً في ايران وفق ما أكدت مصادر عدة.