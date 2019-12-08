الأولى

كشفت مصادر رفيعة لـ«النهار» أن انتاج الكويت بعد اقرار اجتماع «أوبك+» الأخير في فيينا، سينخفض بواقع 50 ألف برميل يومياً تقريباً ليصبح 2.670 مليون برميل يومياً ابتداء من يناير 2020 المقبل. (طالع ص06)

وعن نسب الالتزام لدول «أوبك+» باتفاق خفض الانتاج قالت المصادر إنها بلغت 142% خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما لم تكتمل بيانات شهر نوفمبر بعد، متوقعة الانتهاء منها خلال نهاية الأسبوع الحالي. واتفقت المجموعة التي تضم أكثر من 20 منتجا على تخفيضات اضافية بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020، وهو ما يرفع مجمل التخفيضات الى 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7 في المئة من الطلب العالمي. وستستمر التخفيضات الاضافية لـ«أوبك» ومنتجين رئيسين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، حتى نهاية الربع الأول من 2020. وستعقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس لمراجعة سياستها.