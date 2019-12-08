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كشف مدير مشروع شرق تيماء بدر الذايدي عن بلوغ نسبة إنجاز أعمال المشروع اكثر من 58%، لافتا الى ان الأعمال التي تشمل إنجاز 509 بيوت والطرق وشبكات البنى التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة و9 محطات كهرباء متقدمة عن الجدول الزمني المقرر.

واضاف في تصريح لـ «النهار» ان مساحة أرض البيت الواحد 300 م2 ومساحة البناء 425 م2 فيما يتكون البيت الحكومي من طابقين يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 دورات مياه أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم وصالة معيشة و4 دورات مياه.

وبين ان المشروع يمتاز بتصميم معماري الى جانب استخدام الرخام العماني ذي الجودة العالية والشكل الأجمل وتوفير 5 مواقف سيارات أمام كل منزل، حيث من المتوقع ان يستهدف المشروع قرابة الـ 1800 مواطن ويحتوي على مسجد ومجموعة محلات تجارية و9 محطات كهرباء فرعية وسكن للإمام والمؤذن ومواقف سيارات للمباني الخدمية العامة.

وذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتابع اعمال المشروع وتذلل كل الصعوبات والمعوقات ان وجدت لضمان تقدم نسب الإنجاز الفعلية وفق العقد المبرم مع المتعهد لضمان جودة الأعمال، مبينا ان اجمالي العمالة والجهاز الفني بالمشروع بلغ 2023 فردا وانه ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في ديسمبر 2020 حسب العقد المبرم بين المؤسسة والمتعهد لافتا الى ان قيمة المشروع بلغت 46 مليونا و63 ألف دينار.