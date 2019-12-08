الأولى

أكدت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري، ان الوزارة مستمرة في التوقف عن تلقي طلبات مشروع سداد الدية لحين اعتماد الضوابط الجديدة التي ستنظم جمع التبرعات على ان يكون الجمع لصالح حالات داخل الكويت. وقالت في تصريح صحافي ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة اجراءات وضوابط جمع التبرعات لصالح مشروع سداد الدية والتعويضات المرتبطة بها برئاسة وزارة الشؤون وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والاوقاف والداخلية والخارجية والمالية بالاضافة الى ممثلين عن وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي وبلدية الكويت. واكدت انه وفقا للضوابط الجديدة التي ستعتمدها اللجنة المعنية فان الشؤون لن يكون من اختصاصاتها متابعة مشاريع سداد الدية خارج الكويت لكنها ستنسق مع الجهات المشاركة في اللجنة لاحالة اي مخالفات للقوانين والقرارات المنظمة تحقيقا للصالح العام. واضافت انه من منطلق التزام الوزارة بتنفيذ القانون الصادر عام 1959 بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة والقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وقرارات مجلس الوزراء واللوائح ذات الصلة فان الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة تلك القوانين بالتنسيق مع جهات الاختصاص