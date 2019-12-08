الأولى

أكدت هيئة الاتصالات ان مخالفة ديوان المحاسبة لها بشأن ابرام عقد من دون أخذ موافقته مخالفة اجرائية وليست مالية مشيرة الى أنها المخالفة الوحيدة منذ انشاء الهيئة سنة 2014.

وقالت في بيان لها: تعاقدت الهيئة مع احدى شركات العقار لاستئجار مقر للهيئة من 3 أدوار لمدة سنة، ولم تقم بأخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة. وزادت: بناء على قانون ديوان المحاسبة تعتبر هذه الحالة خطأ في اجراءات التعاقد، موضحة أنها صححت الخطأ بما ارشدها اليه الديوان في حينه وان الاجراء الذي اتخذته لتصحيح المخالفة هو اجراء تحقيق بالواقعة وتوقيع الجزاء على المسؤول المتسبب في المخالفة والمتمثلة في عدم الرجوع الى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة المسبقة على ابرام العقد. واكدت الهيئة أن المخالفة كانت تتعلق بالمادة 13 من قانون انشاء ديوان المحاسبة التي تنص على الموافقات المسبقة ولم تكن بسبب وجود ثغرة تشريعية، أو مخالفة مالية و تم اخطار الديوان بالاجراء المتخذ ولم يعقب بعد الاخطار كما انه وافق لاحقا على تمديد العقد الامر الذي يؤكد عدم وجود اي مخالفات مالية. واشارت الى التزامها بجميع اشتراطات الجهات الرقابية والى انها تتعامل بشفافية في جميع اجراءاتها وأن ما تم نشره عبارة عن اجابة عن سؤال برلماني تقدم به النائب طلال الجلال، متمنية من الجميع تحري الدقة في نشر المعلومات.