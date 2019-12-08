دوليه

تصدر ريال مدريد بشكل مؤقت ترتيب الدوري الإسباني ، بفوزه امس على ضيفه إسبانيول 2-0 ضمن المرحلة السادسة عشرة، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الغريم برشلونة الذي استضاف ريال مايوركا في وقت متأخر من ليلة أمس.

وواصل ريال بهدفي الفرنسيين رافايل فاران (37) وكريم بنزيمة (79)، الضغط على بطل الموسمين الماضيين برشلونة، مع اقتراب موعد «الكلاسيكو» بينهما في 18 ديسمبر في كاتالونيا، في قمة مؤجلة من المرحلة العاشرة، ورفع ريال رصيده الى 34 نقطة مقابل 31 لبرشلونة.

وحقق ريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان فوزه الرابع تواليا والخامس في آخر ست مباريات في الليغا، علما بأنه خاض المباراة في غياب عدد من أبرز لاعبيه يتقدمهم البلجيكي إدين هازار المصاب.

وعلى رغم خسارته التي وضعته في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، حقق اسبانيول سابقة في مباراة الأمس، اذ بات مهاجمه وو لي الذي انضم الى صفوفه مطلع 2019، أول لاعب صيني يخوض مباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، بحسب صحيفة «ماركا».

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما كأساسي في تشكيلة المدرب بابلو ماشين.

وكان أتلتيكو مدريد واصل نزيف النقاط بتعادل سلبي مخيّب أمام مضيفه فياريال في افتتاح المرحلة 16 اول من امس، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي محليا.ودخل أتلتيكو اللقاء بحثا عن الفوز بعد خسارته على أرضه الأحد المضي أمام برشلونة بهدف قاتل في الدقيقة 86 للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي توج في اليوم التالي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية محققا رقما قياسيا بتجاوزه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات.

وبقي فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني في المركز السادس موقتا برصيد 26 نقطة بعد تعادله الثامن هذا الموسم في الليغا مقابل ستة انتصارات وهزيمتين.

وكان أتلتيكو، بطل اسبانيا عام 2014، يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل استضافة لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل في الجدولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات حيث يطمح إلى حجز البطاقة الثانية الى الدور الـ16 بعد أن ضمن يوفنتوس الايطالي البطاقة الاولى عن المجموعة الرابعة.

وبات رصيد فياريال 19 نقطة في المركز 12 مؤقتاً بعد تعادله الرابع هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات وسبعة تعادلات.

