دوليه

فرمل روما مضيفه إنتر المتصدر عندما أرغمه على التعادل السلبي اول من أمس في ميلانو في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.ورفع الـ»نيراتسوري» رصيده إلى 38 نقطة مقابل 36 نقطة ليوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، فيما صعد روما إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 29 نقطة.وكان إنتر يمني النفس بتحقيق فوزه السادس على التوالي وتعزيز صدارته التي انتزعها الأحد الماضي بفوزه على سبال 2-1 وتعثر يوفنتوس امام ساسوولو 2-2 في اليوم ذاته.وجاء التعادل في وقت يستعد فيه إنتر لقمة مرتقبة حاسمة بعد غد ضد ضيفه برشلونة الاسباني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات حيث يسعى إلى حجز البطاقة الثانية عن المجموعة السادسة واللحاق بالنادي الكاتالوني الى الدور الثاني.ويتعين على فريق المدرب أنتونيو كونتي الفوز على الفريق الكاتالوني لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي. وشهدت المباراة احتجاجات كثيرة على حكم المباراة جانباولو كالفاريسي لاسيما من لاعبي إنتر الذين طالبوا بثلاث ركلات جزاء. وأنقذ الحارس أنتونيو ميرانتي مرمى روما من هدف محقق بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء للبلجيكي روميلو لوكاكو (8)، وأضاع تسانيولو فرصة تسجيل الهدف الأول، بعدما تصدى هاندانوفيتش لتسديدته على دفعتين (20).وتدخل المدافع الإنكليزي كريس سمولينغ لدى تسديد لوكاكاو للكرة، وأبعد خطرها عن مرماه (42).ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا، وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل والتي كان أبرزها في اللحظات الأخيرة عندما مرر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الكرة إلى داخل المربع الصغير لزميله الأوروغوياني ماتياس فيتشينو لكن الأخير اخطأ تقديرها فمرت من بين قدميه، ليضيع فرصة ذهبية على إنتر (89).

