دوليه

أهدر هرتا برلين فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد يورغن كلينسمان وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 2-2 أول من أمس في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني. وكان هرتا برلين في طريقه الى تحقيق فوزه الاول في ثاني مباراة بقيادة كلينسمان وتعويض خسارته المباراة الاولى على ارضه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 1-2 السبت الماضي، عندما تقدم بهدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو (30) والصربي ماركو غروييتش (63)، لكن إينتراخت فرانكفورت نجح في تقليص الفارق عبر النمسوي مارتن هينتيريغر (65) وسيباستيان روده (86).وواصل هرتا برلين نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز في المباراة السابعة على التوالي، فيما كسب إينتراخت فرانكفورت نقطته الأولى بعد ثلاث هزائم متتالية.وعزز إينتراخت موقعه في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، .في المقابل، عزز هرتا برلين موقعه في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

