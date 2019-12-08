دوليه

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو أنه أمضى ليلته في مقر التدريب التابع لفريقه توتنهام الإنكليزي، بعد خسارته أمام فريقه السابق مان يونايتد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الأربعاء.

وقال مورينيو بشأن ما قام به بعد الخسارة أمام يونايتد «لقد نمت هنا (في مقر التدريب)، بقيت هنا، لم أذهب الى المنزل».وتابع «في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، ما الذي كنت أقوم به؟ بيرنلي»، في إشارة الى التحضير للمباراة المقبلة.وتابع «تحليل بيرنلي، محاولة تنظيم الحصة التدريبية، محاولة تنظيم الاجتماع (التحضيري للمباراة)، اختيار اللقطات (التي ستعرض أمام اللاعبين) لتقديم الصورة الأكثر وضوحا عن أسلوب لعب بيرنلي».وشدد على أن «هذه الطريقة هي ما يجب القيام به في كرة القدم».وأكد مورينيو الذي يخوض ثالث تجربة تدريبية له في إنكلترا بعد تشلسي ومان يونايتد، أنه طلب من لاعبيه تجاوز خسارة منتصف الأسبوع والتركيز على المباراة المقبلة..

