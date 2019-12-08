دوليه

«هانزي» المدرب الموقت لفريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة أول من أمس مواطنه توماس توخل بأنه «واحد من أفضل المدربين الألمان» وسط تقارير تفيد بأن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي حاليا قد يتولى مسؤولية الادارة الفنية للنادي البافاري في الموسم المقبل. وتراجع بايرن ميونيخ إلى المركز الرابع بعدما مني بخسارته الأولى في خمس مباريات في مختلف المسابقات بقيادة فليك وكانت أمام ضيفه باير ليفركوزن المنقوص 1-2. وكان توخل الذي يرتبط بعقد مع الفريق الباريسي حتى عام 2021، أوضح الشهر الماضي أنه «غير مهتم» بالانضمام إلى ناد آخر. لكن مجلة «سبورت بيلد» وصحيفة «بيلد» اليومية زعما أنه خيار لبايرن الموسم المقبل مع ابقاء فليك مساعدا له. وقال فليك عندما سئل مباشرة عن مدرب بوروسيا دورتموند السابق في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مونشنغلادباخ: «شخصيا أجد توماس توخل أحد أفضل المدربين الألمان. أجد أن طريقته لتفسير كرة القدم جيدة».