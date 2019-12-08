دوليه

قررت محكمة التحكيم الرياضي «تاس» أولمن أمس تخفيض عقوبة نادي تشلسي الانكليزي والسماح له باجراء تعاقدات اعتبارا من سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020.وخفضت «تاس» بالتالي عقوبة تشلسي بسبب مخالفته لقواعد انتقالات اللاعبين القصر، من فترتين في سوق الانتقالات الى فترة واحدة. كما خفضت الغرامة المالية التي يتوجب على النادي اللندني دفعها من 607 الاف دولار الى نصف هذا المبلغ.وقالت «تاس» في بيان بان تشلسي كان متهما بخرق قوانين تتعلق بالتعاقدات الدولية وتسجيل لاعبين قصر «لكن لعدد اقل من اللاعبين». وبالتالي تبين بانه متهم بثلث من هذه القوانين من قبل فيفا.واضاف بان المخالفات بشأن قوانين الانتقال «تبين بأنها اقل خطورة مما وجهه فيفا الى تشلسي».