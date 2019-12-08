دوليه

وقع المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز عقدا جديدا طويل الامد مع فريقه الحالي ليستر سيتي ثاني ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز، ما سيبقيه في مهامه الفنية حتى عام 2025. ويأتي هذا التمديد على خلفية طرح اسم رودجرز كبديل محتمل للاسباني أوناي إيمري المقال من منصبه في نادي ارسنال الاسبوع الماضي، علما ان المدرب الايرلندي انضم إلى بطل انكلترا عام 2016، في فبراير الماضي قادما من سلتيك الاسكتلندي، وقاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري المحلي مع 11 انتصارا برصيد 35 نقطة خلف ليفربول المتصدر (43) بعد 15 مرحلة هذا الموسم.وقال رودجرز «عندما اتخذت القرار بالقدوم إلى ليستر سيتي، كان ذلك لاني كنت متحمسا للاتجاه الذي سلكه النادي وكيفية تطبيق خبرتي في هذه المغامرة».وتابع مدرب ليفربول السابق «جئت إلى هنا بهدف اضافة بعض الشيء إلى ذلك، ولمساعدة النادي على البناء من اجل المستقبل».