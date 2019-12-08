loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عقد طويل الأمد لرودجرز


وقع المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز عقدا جديدا طويل الامد مع فريقه الحالي ليستر سيتي ثاني ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز، ما سيبقيه في مهامه الفنية حتى عام 2025. ويأتي هذا التمديد على خلفية طرح اسم رودجرز كبديل محتمل للاسباني أوناي إيمري المقال من منصبه في نادي ارسنال الاسبوع الماضي، علما ان المدرب الايرلندي انضم إلى بطل انكلترا عام 2016، في فبراير الماضي قادما من سلتيك الاسكتلندي، وقاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري المحلي مع 11 انتصارا برصيد 35 نقطة خلف ليفربول المتصدر (43) بعد 15 مرحلة هذا الموسم.وقال رودجرز «عندما اتخذت القرار بالقدوم إلى ليستر سيتي، كان ذلك لاني كنت متحمسا للاتجاه الذي سلكه النادي وكيفية تطبيق خبرتي في هذه المغامرة».وتابع مدرب ليفربول السابق «جئت إلى هنا بهدف اضافة بعض الشيء إلى ذلك، ولمساعدة النادي على البناء من اجل المستقبل».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة