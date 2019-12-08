دوليه

خطف ليل المركز الثالث من بوردو بفوزه الصعب على ضيفه بريست 1-0 أول من أمس في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي. ويدين ليل بفوزه الثالث على التوالي والثامن هذا الموسم إلى مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17. ورفع ليل رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطتين أمام بوردو الذي يحل ضيفا على مرسيليا الثاني اليوم في ختام المرحلة. في المقابل، مني بريست بخسارته السادسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.واستعاد ليون توازنه وعمق جراح مضيفه نيم برباعية نظيفة بعدما كان خسر امام مضيفه بوردو بنصف دزينة نظيفة من الاهداف الثلاثاء أيضا. وصعد ليون الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 25 نقطة بفارق الاهداف امام غريمه سانت اتيان الذي يحل ضيفا على رينس اليوم، فيما تراجع نيم الى المركز الأخير برصيد 12 نقطة بفارق الاهداف خلف تولوز.