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اعتبر رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد أن «الأزرق ظُلِمَ» في «خليجي 24» بسبب الاجراءات والترتيبات والاعداد للبطولة، لكنه فاز بالحضور الجماهيري من خلال ترك بصمة واضحة في هذا الجانب، معتبراً أن بطولة الخليج تعد من الثوابت التاريخية في المجتمع الرياضي الخليجي.

وقال الفهد في حوار مع قناة «الكاس» القطرية أن البطولة نجحت قبل أن تبدأ من خلال ثلاث عناصر اساسية، «أولاً الرياضيون أصحاب نظرية أن البطولة تجمع ولا تشتت، عكس ما كان يقوله البعض أنها تسبب خلافات بين الاشقاء ويجب الغاؤها.

وثانياً أن منظومة مجلس التعاون ما زالت قائمة وهناك اجتماع في الرياض 10 ديسمبر المقبل سيخرج بالتأكيد بقرارات فيها مصلحة للمنطقة»..وثالثاً النصر الكبير الذي حققه أصحاب الجلالة والسمو من خلال النأي بالرياضة عن السياسة بشكل فعلي وتطبيقي لهذه الفكرة، لذلك هذه البطولة نجحت قبل أن تبدأ»، موضحاً ان الدوحة نجحت في توفير أفضل بيئة للبطولة من خلال الاهتمام الاعلامي والجماهير وتسخير كافة الامكانات لانجاح هذا الحدث الخليجي الهام.

وقال: «عشنا أجواء البطولة بحلاوتها وبمرها بالفوز والهزيمة بالتواجد الجماهيري بالمدرجات وباللعب داخل الملعب وخارج الملعب أيضاً.»

وأشاد الشيخ الفهد بالجماهير الكويتية التي كانت «نجم البطولة مع الاحترام للجماهير العمانية المميزة»، وتابع الفهد :»إذا كان هناك ميدالية ذهبية فهي ستكون للجمهور الكويتي بشكله بهندامة بشيلاته واهازيجه»، ممتدحاً بالوقت ذاته الجماهير العمانية المميزة بالاضافة إلى الجماهير العراقية وبطبيعة الحال الجمهور القطري مستضيف البطولة، واشار الفهد إلى أن الجماهير البحرينية بدأت بالحضور بصورة متزايدة بعد تقدم فريقها في البطولة وهو ما يؤكد أن الرياضة تجمع ولا تفرق الأمر الذي يميز بطولات الخليج.

واكد الفهد ان منتخبي السعودية والبحرين استحقا الوصول إلى النهائي، مبيناً أن عودة لاعبي الهلال إلى صفوف الاخضر منحت الفريق دفعة قوية وساهمت في تحقيقه نتائج لافتة والوصول إلى المباراة النهائية.

