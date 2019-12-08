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يواصل القادسية والكويت تحضيراتهما للقاء كأس السوبر الذي سيقام الخميس المقبل، في الوقت الذي يعاني منه الأصفر من إصابات مؤثرة في صفوفه، اذ تبدو مشاركة النجم بدر المطوع في اللقاء صعبة جدا وذلك بسبب معاناته من شد قوي في العضلة الخلفية تعرض له خلال مشاركته مع الأزرق في «خليجي 24». ويحتاج المطوع إلى فترة راحة قبل أن يعاود التدريبات مع الفريق. كما يفتقد القادسية جهود لاعبه رضا هاني المصاب أيضاً والذي سيخضع لبرنامج علاجي تحت اشراف رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة د. عبدالمجيد البناي. فيما انخرط ثلاثي الفريق محمد الفهد وسيف الحشان ومنور المطيري في تدريبات الأصفر وهم جاهزون للمشاركة متى ما احتاج المدرب إلى جهودهم.

من جهته، أنهى الأبيض معسكره التدريبي الذي اقامة في الامارات خلال الاسبوعين الماضيين. وخاض الكويت خلال المعسكر عدداً من المباريات الودية ساهمت في ايصال الفريق إلى أفضل جاهزية قبل خوض لقاء السوبر أمام القادسية الخميس.

ووجه رئيس جهاز الكرة في الكويت عادل عقله الشكر الجزيل للاشقاء في الامارات على استضافتهم معسكر الفريق وتسهيل جميع أمور الوفد وخص بالشكر الاتحاد الاماراتي ونادي الوصل على كرم الضيافة.

