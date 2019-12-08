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يسعى الكويت إلى مواصلة الانتصارات عندما يلتقي الشباب في 07:00 مساء اليوم على صالة يوسف الشاهين في استئناف منافسات دوري كرة السلة، ويسبقها لقاء النصر مع القرين على الصالة ذاتها. وعلى صالة نادي الجهراء، يلتقي في 05:00 مساء الصليبخات مع القادسية، يليها في 07:00 الساحل مع كاظمة.

ويتصدر الدور التمهيدي الكويت والعربي برصيد 12 نقطة يليهما الشباب واليرموك 11 نقطة ثم كاظمة والجهراء برصيد 9 نقاط، والقادسية والقرين وبرقان 8 نقاط ثم النصر والساحل والصليبيخات 7 نقاط لكل منهم، واخيراً التضامن 5 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدور التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل اول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي سيلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام البلاي اوف من ثلاث مباريات. وكانت البطولة توقف قرابة 48 يوماً بسبب استعداد «أزرق السلة» لبطولة الخليج والتي حقق فيها المركز الثاني خلف السعودية البطل.

ومن المتوقع أن لا تحمل مباريات اليوم اية مفاجأت اذ تبدو كفة القرين أرجح عندما يلتقي منافسه النصر في المباراة الاولى نظراً الى الفارق الفني بين الفريقين بناءاً على نتائجهما في بداية الموسم.

وكذلك الحال ينطبق في المباراة الثانية التي تجمع الكويت المتصدر مع الشباب الذي يعاني من ايقاف ابرز لاعبيه محمد الملا وفهد توفيق ومشاري الحمدان وابراهيم الشمري بسبب قرار لجنة المسابقات الاخير بإيقاف اللاعبين الاربعة بناء على تقرير الحكم في مباراة الفريق مع اليرموك والتي شهدت أحداث مؤسفة .

اما المباراة الثالثة التي تجمع القادسية مع الصليبخات، فأن الأول مرشح هو الاخر لنيل نقطتي الفوز نظراً الى تواضع مستوى منافسه. وفي المباراة الاخيرة، التي تجمع الساحل مع كاظمة فيبدو بأن الاخير على موعد مع نقطتي الفوز نظراً الى الفارق الفني الكبير بينه وبين منافسه.

