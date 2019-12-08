محلية

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس التفوق الثانية للجمباز لفئة الناشئين تحت 14 سنة بتتويج القادسية بلقب المسابقة التي أقيمت على صالة النادي العربي ضمن أنشطة اتحاد اللعبة في الموسم الرياضي 2019 – 2020 .

واحتل القادسية المركز الأول في مسابقة الفرق بعد نيله 4 نقاط متقدما على العربي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط وكاظمة الثالث الذي حصد نقطتين.

وأكد القادسية أنه صاحب اليد الطولى في المسابقة بعد تألق لاعبيه على جميع الأجهزة التي شهدت تنافساً قوياً ومستويات رائعة.

ففي بطولة الفردي العام حقق لاعب نادي القادسية سعود الحساوي الميدالية الذهبية تاركاً الفضية لزميله في النادي حسين مختار والبرونزية للاعب العربي سليمان العيسى.

وفي مسابقة فردي الأجهزة أثبت لاعب القادسية سعود الحساوي نجوميته رغم صغر سنه، ومؤكداً أنه مشروع بطل لرياضة الجمباز الكويتي بعد أن فرض هيمنته على جميع الأجهزة محتلاً المركز الأول في كل من: «الحركات الارضية وحصان الحلق والحلق وطاولة الققز والمتوازي والعقلة».

وكان الحساوي تفوق في البطولة الأولى التي أقيمت يومي 24 و25 نوفمبر الماضي، كما حقق إنجازاً ذهبياً في البطولة العربية التي أقيمت في تونس أخيراً، قبل أن يؤكد حضوره القوي في البطولة المحلية الثانية.

