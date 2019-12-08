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أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات المقرر اقامتها في فبراير 2020 بـتركمانستان والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2020، المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية الى جانب اليابان ولبنان وقيرغيزستان. وصرح عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية عبدالحميد الكندري بأن نتائج القرعة جاءت متوازنة الى حد ما وتبقى فرص الازرق كبيرة في التأهل لكأس العالم الذي سيقام في ليتوانيا في سبتمبر 2020. واضاف الكندري أن القرعة جنبت الازرق ملاقاة منتخبات ايران وتايلند وطاجيكستان في الدور التمهيدي، مشيرا الى تأهل خمسة منتخبات الى كأس العالم. واكد الكندري بأن برنامج اعداد المنتخب الوطني سيبدأ من منتصف يناير المقبل ويتضمن اقامة العديد من المباريات الودية الدولية الى جانب معسكر تدريبي خارجي في فبراير المقبل. وثمن الكندري الجهود التي تبذلها الاجهزة الفنية والادارية والطبية وكذلك واللاعبين، والتي أسفرت عن التأهل الى نهائيات كأس آسيا. ووجه الكندري الشكر الى ادارة الاتحاد والهيئة العامة للرياضة على جهودهما المتميزة ودعمهما المتواصل في اعداد ودعم لاعبي المنتخب، متمنياً لأزرق الصالات التوفيق والنجاح في التأهل لكأس العالم.