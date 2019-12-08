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توج متسابق نادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية محمد الظفيري ببطولة الإمارات للراليات 2019 في فئة الدفع الرباعي (تي 1) التي أقيمت اخر جولاتها في امارة الشارقة اول من امس.ونجح الظفيري في خطف المركز الاول في الترتيب العام للبطولة بعد فوزه بجولتين وتحقيقه المركز الثالث في جولة واحدة من اصل خمسة هي اجمالي عدد جولات البطولة والتي تتوزع على عدد من الإمارات الشمالية حيث حصل على 115 نقطة بفارق 21 نقطة عن صاحب المركز الثاني التشيكي كوفازيتش فاكلاف. وقال الظفيري ان سباق يوم الجمعة الذي اقيم قي منطقة الذيد بالشارقة شهد منافسة حادة بين المتسابقين الذين بلغ عددهم 21 متسابقا «وللأسف لم اوفق في إحراز المركز الاول حيث حصلت على المركز الثالث ولكن بالرغم من ذلك فانني توجت بطلا لفئة (تي 1) بعد احتساب نقاط كل جولات البطولة».وأكد الظفيري ان تتويجه جاء بعد جهود مضنية في تجهيز سيارة الدفع الرباعي والتدريب على كافة ظروف القيادة بمعية مساعده ضاري الظفيري.وتوجه بالشكر الى نادي باسل الصباح على رعايتهم الكاملة له في جميع مراحل البطولة مؤكدا ان الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه النادي «هو عامل مهم في فوزي وفوز متسابقي الكويت في البطولات الإقليمية».واشاد في نفس الوقت بالمستوى الراقي الذي تميزت فيه بطولة الإمارات للراليات متوجها بالامتنان للجنة المنظمة للبطولة على حسن ادارة السباق والتنظيم العالي له. يذكر ان بطولة الإمارات للراليات هي بطولة سنوية تتكون من خمس جولات تقام في عدد من مناطق الإمارات الشمالية وتضم عدة فئات هي فئة السيارات وفئة الدفع الرباعي وفئة الدراجات النارية البرية ويشارك فيها عدد من نوادي المحركات السريعة في الخليج والشرق الأوسط.