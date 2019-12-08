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في الأمس القريب رحل عنا رجل من اعز الرجال على قلبي وعلى قلوب الكثيرين من أهل الكويت .... ومهما حاولت ان تعطيه من ألقاب فلن توفيه حقه بما قدمه لبلده ولرياضتها انه المرحوم بإذن الله تعالى عبدالمحسن احمد الفارس اسم على مسمى رحمة الله عليه.. ولقد كان فعلاً فارساً صلباً ورمزاً رياضيا لايختلف عليه اثنان فيما قدمه للرياضة بصفة عامة ولنادي القادسية بصفة خاصة.

ومن يعرفه وكان قريباً من المرحوم عبدالمحسن الفارس فهو بلاشك قد استفاد منه وكأنه دخل أكاديمية للإدارة الرياضية في كيفية التعامل مع الكل وإدارة العمل الرياضي.. ومن صفات المرحوم ابواحمد انه لايجامل عندما يتحدث بقول الحق ولا يتهرب من المواجهة مع من تكون تلك الشخصية ومن هو خصمه فهو شجاع في قول رأيه دون تردد.. المرحوم ابو احمد يمتلك من التجارب في الحياة الرياضية الكويتية الكثير ويعتبر من الرموز الرياضية والوطنية التي دون التاريخ اسمه ونقشه باحرف من ذهب سنظل نتحدث عنه كثيراً .... وأما عن علاقتي مع المرحوم ابواحمد رحمة الله عليه وغفر له فلي كل الفخر انني تعلمت منه الكثير وكذلك هناك الكثير من العناصر الوطنية

من خلال تواجدهم وقربهم منه استلهموا منه الشجاعة في التصدي لكثير من المواقف وتعلموا منه الكثير من الصفات الحميدة والتطلع لمحاربة الفساد ولهم رأيهم ومبادئهم وأهدافهم والتصدي للكثير من التجاوزات سواء على المستوى الرياضي اوالحكومي اوالبرلماني... ومن المواقف التي زادتني فخراً بهذا الرجل الكبير هو حبه لعمله وتفانيه في تنفيذه بأمانة واخلاص بعيداً عن مصلحته الشخصية.

المرحوم عبدالمحسن الفارس لديه من الصفات ذات المعاني الأصيلة التي من كثرتها ربما انسى بعضها .... واتصور ان كل من درس وتعلم في مدرسة المرحوم ابو احمد رحمه الله لايمكن ان ينسى مبادئ هذا الرجل ووطنيته وحبه لبلده .. وكذلك قول رأيه الحر دون خوف او تردد.

ولقد عُرِضَ على المرحوم الكثير من الاغراءات لكي يتنازل عن مواقف وطنية كان متمسكاً بها لقناعته انها هي العدالة والمساوات بين المواطنين ومارست عليه ضغوطاً كبيرة ولكنه كان صلباً عنيداً متمسكاً بأن الحق دائماً في النهاية هو الذي سوف ينتصر.

وانا لو وددت ان اكتب عن المرحوم ومواقفه فانني احتاج لعدة ايام من الكتابة لكي أعطيه بعضاً من حقه وليس كله لانني لن أوفيه حقه بالكامل واسمعوا ياأهل الرياضة هذه الحكايات مع المرحوم ابو احمد وفي فترة الصراعات والمنافسات الشديدة على بطولات الدوري وكأس أمير البلاد كانت بين ناديي الكويت والقادسية ووقتها كانت علاقتي مع النجم جاسم يعقوب قوية واخوية ومازالت حتى الان والحمدلله وكانت الديوانية التي نجلس فيها هي ديوانية المرحوم عبدالمحسن الفارس طيب الله ثراه وغفر له وأكيد سيكونون كلهم قدساويون وانا بينهم كويتاوي اصارعهم و«انشف ريجهم» في حالة الفوز على القادسية واكثر مباريات نهائي كأس الأمير في السبعينيات والتي كانت بين القادسية والكويت وعندما تصل الساعة الى التاسعة ليلاً كان المرحوم يطردنا انا مع جاسم من الديوانية ويقول لي «يالا روحوا بيوتكم ناموا عندكم مباراة مهمة باجر ولايرضى بجلوسي لأي سبب».

تصوروا وين في هذا الوقت تلاقي شخصيات بهذه العقلية الرياضية تتعامل معاك بهذه المهنية اللي نفتقدها بوقتنا الحالي ...وأيضاً هناك موقف قد أكون لأول مرة أقوله وهو بعد خسارتنا من كوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا 3/ 0 سنة 1980عندنا في الكويت لم اجد من يعيد لي الاستقرار النفسي غير هذا الرجل الوطني أبو احمد رحمة الله عليه لأننا بعد المباراة طلعنا من المعسكر وكان هذا طلباً مني لرئيس الاتحاد الشهيد الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه ولم أكن وقتها مرتبطا بزواجي مع أم محمد وكانت ديوانيته هي الملاذ الوحيد لي والمرحوم كان دوره كبير في تخفيف وقع الخسارة وتأثيرها علي وهناك الكثير من مواقفه والأعمال التي قام بها لكثير من الرياضيين ولغير الرياضيين ... ومن صفاته النبيلة بالرغم من شدته وحبه لتطبيق القانون الا انه قلبه كان كبيراً ورحوماً لأقصى حد.

و لقد تعلمت منه أموراً كثيرة قادتني وافادتني وجعلتني اعرف كيف اختار طريقي والاعتزاز ببلدي أينما أكون وأعطي دون منة واخلص لعملي ولا أجامل على حساب شخصي ولا اسكت عن قول الحقيقة وعلمني التواصل وزيارة الناس وتأدية الواجبات الاجتماعية نعم المرحوم عبدالمحسن الفارس رحمه الله مدرسة بحد ذاتها ارتبط اسمه مع بطولات وامجاد نادي القادسية في مرحلة من اهم مراحل الفترات الزمنية للأصفر ...كنت عنده قبل وفاته بأسبوع وهو في المستشفى الاميري وسألته: «شلونك. قال زين وقلت له ومتى يرخصك الطبيب ردت علي بنته يمكن بعد يومين .. واليوم وتأتيني صدمة الرسائل بتركه لهذه الدنيا ويالها من صدمة ووقفت مذهولاً مصدوماً وكنت اتمنى ألا يكون خبراً صحيحاً ولكن هذه إرادة الله ومشيئته.. الذي لا اله الا هو يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير».

ألف رحمة عليك اخي الكبير ومعلمي الذي لن أنسى دروسه ونصائحه ومبادئه الثابتة وعزائي الحار لأسرته الكريمة والى زوجته ام احمد والى ولده احمد وبناته والى عائلة الفارس الكرام وأعذروني بعدم تواجدي وحضوري للعزاء بسبب وجودي خارج البلاد وعظم الله اجركم وغفر الله للمرحوم وأسكنه فسيح جناته.. ستبقى ذكراك خالدة في حياتي لانك تمثل الكثير منها في مسيرتي .

