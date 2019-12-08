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يقولون في الأمثال «الرجال تعرفهم وقت الشدائد» وهذا ينطبق على المرحوم ان شاء الله عبدالمحسن الفارس، فلقد كانت لي معه تجربة ابان مشكلة نادي خيطان مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم سنة 1993 بخصوص ترتيب فرق دوري الدرجة الثانية، حيث كان الحق مع نادي خيطان حسب اللوائح والسوابق الا أن الاتحاد كان يريد أن يجامل أندية أخرى على حساب نادينا، وفي بداية الأمر كان هناك العديد من الأندية التي وقفت معنا وكان في مقدمتها نادي القادسية برئاسة عبدالمحسن الفارس آنذاك ولكن مع الضغوط والتهديد انسحبت هذه الأندية ولم يتبق الا نادي القادسية وأتذكر جيدا كلمة المرحوم عندما قال لي إن نادي القادسية موقفه مبني على مبادئه التي يؤمن بها انه مع الحق أين ما كان، وهذا ما أكده مجلس ادارة نادي القادسية عندما عرض المرحوم الأمر على مجلس الادارة الذي أتذكر منهم الأخوين فيصل الشايع وبدر الحميدي واسر لي أنه لو لم يكن هذا موقفهما لتقدمت باستقالتي من النادي وبعدها تم التنسيق بيننا وبين الأخ فيصل الشايع أمين سر نادي القادسية آنذاك واستطعنا بتوفيق من الله أن نحصل على حقنا المسلوب، فهذا معدن الرجال تجده يتلألأ في الشدائد، فإلى جنات الخلد يا أبا أحمد، لقد كنت رمزا ومنارة للحق ونصرة المظلوم. ناصر العجمي - أمين سر نادي خيطان السابق